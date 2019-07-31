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31.07.2019
Интерфакс-АВН

Ливия должна быть напоминанием о недопустимости продолжения геополитических экспериментов - зампостпреда РФ при ООН

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Владимир Сафронков
Владимир Сафронков.
Источник изображения: © AP Photo/Mary Altaffer

Нью-Йорк (ООН). 29 июля. ИНТЕРФАКС - Ливия должна быть напоминанием о недопустимости продолжения геополитических экспериментов, заявил зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков.

"Происходящее - результат разрушения, скажем еще раз об этом прямо, - разрушения ливийской государственности в результате известных событий 2011 года. Ливия должна быть напоминанием о недопустимости продолжения геополитических экспериментов. С самого начала конфликта мы призывали сфокусировать международные региональные усилия на объединении Ливии, в том числе с целью консолидированной борьбы с терроризмом", - сказал Сафронков на заседании Совета Безопасности ООН по Ливии.

Текст его выступления размещен на сайте постоянного представительства РФ при ООН.

Сафронков призвал объединиться под эгидой ООН для перезапуска политических переговоров, которые "позволят ливийцам развивать свое государство и самостоятельно распоряжаться богатыми недрами Ливии".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Ливия
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