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30.07.2019
Военное обозрение

Новый глава МИД Британии ответил на вопрос о возможном обмене танкерами с Ираном

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Новый министр иностранных дел Великобритании прокомментировал ситуацию со взаимным захватом танкеров. Речь идёт о танкере Ирана, который с британской стороны захватили морпехи в районе Гибралтара, и о британском танкере, который захватили представители Корпуса стражей исламской революции в ответ на британские действия.

Источник изображения: topwar.ru

У новоиспечённого главы МИД Соединённого королевства Доминика Рааба поинтересовались, готов ли официальный Лондон пойти на обмен танкерами с властями Ирана. Рааб, который, как и его предшественники, не выходит из традиционного фарватера британской политики имперской исключительности, заявил, что такой обмен невозможен по следующей причине:

Иранский танкер Grace 1 был задержан законно, так как перевозил контрабандный груз, а британский танкер Stena Impero подвергся возмутительному акту пиратства со стороны Ирана.

Логика типично британская: если это делаем мы, то это правильно и законно, а если это делают иранцы в ответ, то это пиратство и противоречие международному законодательству.

После своего пассажа Рааб призвал ЕС "более жёстко, вслед за Великобританией и США, реагировать на противозаконные действия Ирана".

Напомним, что ранее Лондон перебросил в Персидский залив несколько своих боевых кораблей, объяснив это "необходимостью обеспечить безопасное судоходство".

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Страны
Великобритания
Иран
США
Проекты
Евросоюз
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