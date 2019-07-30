Войти
30.07.2019
Известия.ru

Украинский дипломат назвал объем военно-технической помощи из США

250
0
0
Военно-техническое сотрудничество Украины и США
Военно-техническое сотрудничество Украины и США.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Serg Glovny/ZUMAPRESS

Более 90% военно-технической помощи, которая оказывалась Украине в последние годы, поступало из США. Об этом в интервью "Укринформу" сообщил украинский посол в Соединенных Штатах Валерий Чалый.

Он выразил надежду, что в 2019 году будет реализован крупный контракт по закупке в США летального оборонительного оружия. Дипломат не уточнил, о каком виде вооружений идет речь, но отметил, что заключение такой сделки стало возможно "благодаря доверию к Украине, а также изменениям украинского законодательства".

"Нужно было сделать важные шаги, например, открыть возможность прямой закупки вооружений министерством обороны за рубежом, в первую очередь в США. Почему я говорю "в первую очередь", потому что 92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила за четыре года, поступило из Соединенных Штатов", — сказал Чалый.

По словам дипломата, Украина является стратегическим партнером для США в сфере обороны и безопасности, пишет "Газета.ру".

25 июля сообщалось о телефонном разговоре президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Лидеры стран договорились подробно обсудить взаимодействие во время визита украинского лидера в Вашингтон. Трамп подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США, а также заявил о готовности всесторонне помогать в реализации реформ в этой стране.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
12.02.2019
Обозреватель (Украина): достанут до Москвы
25.06.2018
Кремль послал Западу недвусмысленный намек
22.12.2017
США одобрили коммерческие лицензии на поставки стрелкового оружия Украине
19.12.2017
Курс на милитаризацию: кто и зачем наращивает военные расходы
18.11.2016
Путин берет пример с США, отвергая международные нормы (Bloomberg, США)
25.07.2016
Трамп выступает против поставок вооружений Украине
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.07 05:34
  • 51
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 30.07 04:58
  • 47
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 30.07 02:57
  • 2
В России испугались турецкого TF-X после поставок С-400
  • 30.07 00:44
  • 110
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 29.07 22:58
  • 2
Мина на Главном военно-морском параде в 2018 году
  • 29.07 22:30
  • 26
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 29.07 20:48
  • 14
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 29.07 19:59
  • 15
На возведение Главного храма Вооруженных сил РФ уже собрано более 2,7 млрд рублей - фонд "Воскресение"
  • 29.07 19:44
  • 1
Франция обвинила Россию в "ослеплении" западных спутников
  • 29.07 19:18
  • 2
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" отправилась в путешествие длиной 1,5 млн км от Земли
  • 29.07 19:05
  • 116
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 29.07 19:02
  • 7
"Армате" добавили целей
  • 29.07 18:53
  • 24
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 29.07 18:15
  • 4
Роскосмос инициирует переговоры о запрете испытаний противоспутникового оружия
  • 29.07 17:27
  • 4
Рогозин: негативные публикации в адрес Роскосмоса и отрасли стоили около $2 млн