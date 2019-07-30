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30.07.2019
ЦАМТО

Генерал-майор Андрей Колотовкин рассказал о поступлении новых ВиВТ во 2-ю гвардейскую общевойсковую армию

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ПЗРК "Верба"
ПЗРК "Верба".
Источник изображения: МО РФ (ЮВО)

ЦАМТО, 29 июля. 2-я гвардейская общевойсковая армия должна получить бригадный комплект новейших ПЗРК "Верба", который поступит в рамках гособоронзаказа в мотострелковое соединение в Оренбургской области.

Об этом сообщил командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин в интервью газете "Красная звезда".

Кроме того, по его словам, "миротворческая мотострелковая бригада в Самарской области до конца года получит на вооружение новейшие автоматизированные подвижные комплексы радиоразведки "Торн-МДМ". Это позволит существенно увеличить возможности сбора информации в буферных зонах между противоборствующими сторонами".

В интервью "Красной звезде" А.Колотовкин отметил, что "в этом году в армии сформирован собственный ремонтный батальон, что повысит технические возможности объединения при выполнении учебно-боевых задач в полевых условиях. В боевой обстановке очень важно иметь под рукой подразделения, способные, к примеру, быстро ввести в строй танк, который потерял на мине гусеничную ленту. Также недавно у нас появился и свой инженерный полк. Это важно с точки зрения мобильности: тяжело выиграть сражение, если группировка войск не может своими силами форсировать водные преграды. Буквально месяц назад этот полк был оснащен понтонным парком ПП-91 нового образца, который позволяет в течение одного часа развернуть 250-метровый понтонный мост через реку. Дополнительным преимуществом этого понтонного парка является его более современное базовое шасси на основе грузового КамАЗа-53501. В отличие от предыдущего образца, перевозимого на КрАЗах и "Уралах", проходимость и скорость доставки в заданный район мостовых конструкций ПП-91 значительно увеличена. Полк также укомплектован тяжелым механизированным мостом ТММ-3М2 и передвижным инженерным ремонтным комплексом".

По словам А.Колотовкина, "мы начали переоснащать свои подразделения на новые противогазы ПМК-4. Этот противогаз полностью интегрирован в состав индивидуальной экипировки "Ратник-2" и может быть адаптирован под любые варианты индивидуальной экипировки военнослужащих. В отличие от других образцов, используемых в Вооруженных Силах РФ, новые противогазы предусматривают возможность потребления воды в процессе эксплуатации, а также установки средств коррекции зрения", – пишет "Красная звезда".

Справка "Красной звезды": 2-я гвардейская общевойсковая Краснознаменная армия, дислоцированная на территории четырех регионов Поволжья, считается одним из самых боеспособных объединений в Вооруженных Силах РФ. Помимо ракетной бригады, оснащенной ОТРК "Искандер-М", и единственной в России миротворческой мотострелковой бригады, в ее состав входят артиллерийское, зенитно-ракетное и мотострелковые соединения, части инженерных войск и РХБ защиты.

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Страны
Россия
Продукция
Верба ПЗРК
Искандер
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