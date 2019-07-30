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30.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Началось серийное производство Су-57

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Источник изображения: MOD Russia/Global Look Press

В России началось серийное производство истребителей пятого поколения Су-57, следует из брошюры, посвященной 80-летию ОКБ им. Сухого (входит в ОАК).

"Многофункциональный авиационный комплекс 5-го поколения, обладающий высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей. В 2019 году запущен в серийное производство, подписан долгосрочный контракт с Минобороны на поставку более 70 самолетов", – передает РИА "Новости" текст из брошюры.

Ранее в Сети было опубликовано видео сборки первого серийного Су-57. Истребитель должен быть передан ВКС России в конце 2019 года. В будущем возможно доведение Су-57 до поколения 5++.

Газета ВЗГЛЯД писала, как массовая закупка Су-57 повлияет на противостояние с НАТО.



Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Проекты
NATO
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