На Нововоронежской АЭС на 90 процентов мощности выведен второй инновационный энергоблок

Пока западные студии в порыве представить советскую и российскую атомную энергетику своеобразным "монстром, угрожающим планете", выпускают художественные ленты с высоким показателем однобокости и ангажированности, атомная энергетика АЭС продолжает развиваться и совершенствоваться.

Источник изображения: Нововоронежская АЭС

Сегодня на 90% мощности выведен 7-й энергоблок Нововоронежской АЭС (он же 2-й инновационный энергоблок НВАЭС №2). Основной составляющей объекта 3-го поколения является реактор ВВЭР-1200, отличающийся высокой степенью надёжности и защиты.

Сообщается о том, что с выходом 7-го энергоблока Нововоронежской АЭС на 90% мощности началась новая фаза ЭБ в ходе опытно-промышленной эксплуатации. Речь фактически идёт о заключительном этапе, после завершения которого 2-й инновационный ЭБ НВАЭС-2 выйдет на 100-процентную мощность. Предварительно энергоблок будет протестирован на номинальных параметрах в течение 15-суточного периода. Этими тестами и завершится череда многочисленных и многоуровневых проверок энергоустановки.

Тестирование ЭБ №2 Нововоронежской АЭС-2 после сегодняшнего выхода на 90-процентную мощность будет осуществляться 6 суток. В течение этого времени будет проведена проверка парогенераторов, осуществлены испытания теплогидравлического характера и др.

Ожидается, что новейший энергоблок в полноценную эксплуатацию войдёт в конце 2019 года.

Новый энергоблок - это новые рабочие места, дополнительные кВт-часы электроэнергии как для промышленности, так и для бытового потребления, а ещё и дополнительное подтверждение лидерства российской атомной энергетики в мире.