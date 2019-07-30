ВВС США заявляют о намерении ввести в строй "несколько" В-52 с хранения

Командование глобального удара Военно-воздушных сил США не исключает, что в ближайшее время могут вернуть в строй несколько стратегических бомбардировщиков В-52, в настоящее время находящихся на "кладбище самолетов" в аризонской пустыне. Об этом пишет Defence Blog со ссылкой на представителя ВВС.

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Ка сообщает издание, хотя заместитель начальника штаба ВВС генерал Стивен Уилсон недавно заявил, что "американские ВВС не собираются получать никаких новых B-52", командование глобального удара не исключает возможности поставить на вооружение один или два бомбардировщика, находящихся на хранении на "кладбище самолетов", благо такой опыт у них уже есть. Первый восстановленный B-52 "Призрачный всадник" был возвращен в ВВС в 2015 году.

Генерал Тимоти Рэй, являющийся командующим силами глобального удара ВВС США уже ввел в эксплуатацию один В-52 ранее поставленный на хранение на авиабазе "Девис-Монтен"

- пишет издание.

Сообщается, что в этом году был возвращен в состав ВВС бомбардировщик B-52H "Wise Guy" ("Умник" или "Мудрый парень"), построенный в начале 1960-х годов и отправленный на хранение в аризонскую пустыню в 2008 году. По имеющейся информации, перед отправкой на хранение данный В-52 налетал более 17 тысяч часов и чтобы вернуть его в боеготовое состояние, "потребовались большие усилия". Бомбардировщик пришлось вводить в эксплуатацию после того, как ВВС США потеряли один В-52 на о. Гуам в 2016 году.

Авиабаза Девис-Монтен, называемая еще "кладбищем самолетов", расположена около города Тусон в штате Аризона. На территории авиабазы хранится более 4400 единиц летной техники, включая 40 космических кораблей.