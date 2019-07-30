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30.07.2019
Интерфакс-АВН

Вертолетный двигатель ТВ7-117В в ходе испытаний подтвердил возможность эффективной работы в условиях обледенения

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ТВ7-117В
Авиационный двигатель ТВ7-117В. (Фото: Ладислав Карпов).
Источник изображения: https://www.uecrus.com/

Москва. 29 июля. ИНТЕРФАКС - В Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И.Баранова успешно завершены испытания авиационного двигателя ТВ7-117В в условиях классического обледенения, сообщает пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

"В ходе программы испытаний двигатель работал в суровых условиях непрерывного и перемежающегося обледенения на высотах до 4000 м при температуре до минус 30°С на всех эксплуатационных режимах", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

По информации пресс-службы, в результате испытаний получено подтверждение возможности эффективной работы двигателя ТВ7-117В в данных условиях. Это значительно расширяет возможности эксплуатации вертолетов. После оформления всех отчетных материалов в третьем квартале 2019 года планируется получение Одобрения главного изменения от Авиарегистра России.

В сообщении отмечается, что проведение сертификационных испытаний авиационной техники на выполнение полетов в условиях обледенения является обязательным условием с точки зрения авиационных правил. Обледенение летательного аппарата, происходящее в облаках, сильно влияет на расчетные характеристики, заложенные конструкторами.

Турбовальный двигатель ТВ7-117В со свободной турбиной разработан и серийно производится АО "ОДК-Климов" (входит в состав ОДК госкорпорации Ростех). Он предназначен для установки на многоцелевые вертолеты типа Ми-38. Конструкция и электронная система автоматического управления и контроля с полной ответственностью типа FADEC обеспечивает высокую мощность при низком расходе топлива и повышенную надежность полетов. В этом классе двигателей не существует аналогов по топливной экономичности и взлетной мощности.

Двигатель имеет высокие показатели надежности и безотказности, а благодаря модульной конструкции может быть сравнительно легко адаптирован под объект заказчика.

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Страны
Россия
Продукция
Ми-38
ТВ7-117
Компании
ОДК УК
ЦИАМ им. Баранова
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