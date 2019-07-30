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30.07.2019
Интерфакс-АВН

В сербском городе Нише в присутствии президента страны состоится церемония передачи армии российских БРДМ

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Переданные Россией в порядке военной помощи Киргизии модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М. Кант (Киргизия), 29.04.2019
Переданные Россией в порядке военной помощи Киргизии модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М. Кант (Киргизия), 29.04.2019.
Источник изображения: Министерство обороны России

Брюссель. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Церемония передачи сербской армии 10 бронированных разведывательных дозорных машин (БРДМ-2), полученных из России, состоится в понедельник на территории казармы "Мия Станимирович" в городе Нише, информирует канцелярия президента Сербии Александра Вучича.

На церемонии будет присутствовать глава сербского государства, отмечается в сообщении.

Десять бронемашин БРДМ-2 были доставлены в Сербию из России в минувшие выходные.

В заявлении сербского министерства обороны отмечалось, что техника, а также ее запасные части беспрепятственно были доставлены в страну в соответствии с нормами международного права.

Доставка техники осуществлялась в соответствии с военно-техническим соглашением, заключенным между двумя странами.

В пятницу стало известно, что Румыния запретила транспортировку военной техники из России в Сербию по Дунаю. МИД Сербии выразил недовольство тем, что Румыния отказалась выдать лицензию на перевозку груза по реке Дунай в пределах своей территории.

По некоторым данным, речь идет о поставках 30 танков Т-72Б3 и 30 бронемашин БРДМ-2. Техника была доставлена в Россию на модернизацию. Румынский информационный телеканал Digi-24 сообщил, что часть военной техники была задержана на территории Румынии.

В свою очередь Минобороны РФ заявило, что не направляло никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию. "Минобороны России не направляло никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию", - заявили в министерстве обороны России в минувшую пятницу.

"Все заявления о подобных поставках и якобы задержании румынской стороной российского транспорта с бронетранспортерами - абсолютная ложь", - заявили в военном ведомстве РФ.

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Продукция
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Т-72Б
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