В сербском городе Нише в присутствии президента страны состоится церемония передачи армии российских БРДМ

Брюссель. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Церемония передачи сербской армии 10 бронированных разведывательных дозорных машин (БРДМ-2), полученных из России, состоится в понедельник на территории казармы "Мия Станимирович" в городе Нише, информирует канцелярия президента Сербии Александра Вучича.

На церемонии будет присутствовать глава сербского государства, отмечается в сообщении.

Десять бронемашин БРДМ-2 были доставлены в Сербию из России в минувшие выходные.

В заявлении сербского министерства обороны отмечалось, что техника, а также ее запасные части беспрепятственно были доставлены в страну в соответствии с нормами международного права.

Доставка техники осуществлялась в соответствии с военно-техническим соглашением, заключенным между двумя странами.

В пятницу стало известно, что Румыния запретила транспортировку военной техники из России в Сербию по Дунаю. МИД Сербии выразил недовольство тем, что Румыния отказалась выдать лицензию на перевозку груза по реке Дунай в пределах своей территории.

По некоторым данным, речь идет о поставках 30 танков Т-72Б3 и 30 бронемашин БРДМ-2. Техника была доставлена в Россию на модернизацию. Румынский информационный телеканал Digi-24 сообщил, что часть военной техники была задержана на территории Румынии.

В свою очередь Минобороны РФ заявило, что не направляло никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию. "Минобороны России не направляло никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию", - заявили в министерстве обороны России в минувшую пятницу.

"Все заявления о подобных поставках и якобы задержании румынской стороной российского транспорта с бронетранспортерами - абсолютная ложь", - заявили в военном ведомстве РФ.