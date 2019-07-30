Главный разведчик США "станет вдохновением для величия страны"

Конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф выдвинут президентом Дональдом Трампом на пост нового директора Национальной разведки США.

О своём решении сместить Дэна Коутса, нынешнего главу Нацразведки, координирующей работу всех профильных ведомств страны, объявил сам американский президент. Ранее Коутс вступал в полемику с Трампом из-за оценок разведсообщества США по России, Ирану и Северной Корее, напоминает агентство Reuters.

Дэн Коутс неоднократно заявлял, что убежден в том, что российские хакеры пытались вмешаться в президентские выборы 2016 года в США, чтобы помочь Трампу и очернить его конкурентку Хиллари Клинтон.

"Рад сообщить, что конгрессмен Джон Рэтклифф из Техаса будет выдвинут мной на пост директора Национальной разведки. Дэн Коутс, нынешний директор, покинет должность 15 августа", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

По словам хозяина Белого дома, Рэтклифф, являвшийся ранее прокурором, "станет лидером и вдохновением для величия страны, которую любит".

Ранее сенат США утвердил кандидатуру генерала Марка Миллина должность нового председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США.