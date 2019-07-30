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30.07.2019
Вестник Мордовии

Пакистанский JF-17 мог сбить два индийских Су-30МКИ

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Источник изображения: Фото: mil.news.sina.com.cn

Всплывают новые подробности пакистано-индийского инцидента, который произошел в феврале текущего года. Как утверждает китайское издание mil.news.sina.com.cn, пакистанский JF-17 мог сбить два Су-30МКИ, но не получил команду на это. Thunder, якобы, успешно обнаружил индийские истребители на дистанции в 110 км. Он готовился запустить по ним свои ракеты SD-10, но с земли не дали "добро" на открытие огня.

Пакистанские пилоты считают, что их истребители в этом скоротечном конфликте выступили очень хорошо, в первую очередь, благодаря передовой бортовой технике, которая не уступает той, которая имеется у противника.

Сообщается также, что ВВС Пакистана и Военно-воздушные силы Китая проводят большое количество совместных учений. На вооружении Китая имеются Су-27УБК и Су-30МКК, их как раз и применяли в учебных боях. В материале указывается, что летные характеристики и маневренность этих самолетов аналогичны характеристикам самолетов Су-30МКИ (хотя, это не так, китайские "сухие" все же уступают индийским - прим. В.М.) Это позволило пакистанцам лучше изучить технику противника, что и помогло в бою.

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Страны
Индия
Китай
Пакистан
Продукция
FC-1
Су-27
Су-27УБК
Су-30
Су-30МК
Проекты
Военные учения
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