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30.07.2019
ТАСС

Этапы международного учения стран АСЕАН с участием России пройдут в Таиланде и Китае

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АСЕАН
АСЕАН.
Источник изображения: vpk-news.ru

От Восточного военного округа для участия в учении привлекут около 40 человек

ХАБАРОВСК, 29 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) примут участие в этапах международных антитерроистических учений стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые состоятся на территории Таиланда и Китая. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ВВО.

"Этапы международного антитеррористического учения стран АСЕАН с участием России пройдут на территории Таиланда и Китая. В первой половине сентября на базе центра подготовки королевских Военно-морских сил Таиланда состоится совместная тренировка многонациональных пунктов управления с участием представителей Восточного военного округа. Тренировка будет проведена в рамках подготовки к практическому этапу антитеррористического учения стран АСЕАН, которое состоится в Китае", - говорится в распространенном релизе.

На практическом этапе учения подразделения специального назначения ВВО с военнослужащими стран-участниц выполнят боевые стрельбы из стрелкового оружия, вождение боевых машин. Планируется, что у российских военнослужащих будет возможность опробовать на практике вооружение и технику армии Китая.

"На активной фазе учения состоятся совместные тренировки по десантированию с вертолетов и альпинисткой подготовке. Планируется отработать совместные действия тактических групп по освобождению "заложников" в административных зданиях, транспортных средствах, захваченных "террористами", проведение поиска и уничтожения условных взрывных устройств, ведение радиационной, химической и биологической разведки в зданиях и на местности", - говорится в сообщении.

От ВВО для участия в учении будет привлечено около 40 человек, это офицеры для работы на многонациональных пунктах управления и военнослужащие подразделений специального назначения.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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