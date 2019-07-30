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30.07.2019
Вестник Мордовии

Смертоносными "Подносами" вооружили специальные джипы ВДВ "Нива" 4х4

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Источник изображения: Фото: Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск Департамента информации и массовых коммуникаций МО

В ходе состоявшихся недавно учений с боевой стрельбой артиллеристы 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады задействовали специальные автомобили "Нива" с 82-мм минометами "Поднос". Как сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в учебных боях также применялись и УАЗы со 120-мм минометами "Сани".

Эта техника перебрасывалась по воздуху тяжелыми вертолетами Ми-26. Кроме того, условного противника уничтожали 122-мм гаубицы Д-30 и установки ПТРК "Корнет".

Источник изображения: Фото: Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск Департамента информации и массовых коммуникаций МО

Всего было привлечено более 300 воинов-десантников, около полусотни единиц техники и более 15 вертолетов армейской авиации.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Россия
Продукция
2Б14 Поднос
2С12 Сани
Д-30 2А18
Корнет
Ми-26
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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