Смертоносными "Подносами" вооружили специальные джипы ВДВ "Нива" 4х4

Источник изображения: Фото: Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск Департамента информации и массовых коммуникаций МО

В ходе состоявшихся недавно учений с боевой стрельбой артиллеристы 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады задействовали специальные автомобили "Нива" с 82-мм минометами "Поднос". Как сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в учебных боях также применялись и УАЗы со 120-мм минометами "Сани".

Эта техника перебрасывалась по воздуху тяжелыми вертолетами Ми-26. Кроме того, условного противника уничтожали 122-мм гаубицы Д-30 и установки ПТРК "Корнет".

Источник изображения: Фото: Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск Департамента информации и массовых коммуникаций МО

Всего было привлечено более 300 воинов-десантников, около полусотни единиц техники и более 15 вертолетов армейской авиации.