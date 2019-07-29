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29.07.2019
Военно-промышленный курьер

Золотов: с именем князя Владимира неразрывно связан поворотный этап российской истории

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Источник изображения: vpk-news.ru

Торжественное богослужение в День памяти святого равноапостольного князя Владимира – небесного покровителя войск национальной гвардии состоялось на площади перед строящимся главным храмом войск национальной гвардии Российской Федерации в подмосковной Балашихе.

Обращаясь к участникам церемонии, главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов отметил, что с именем Святого равноапостольного князя Владимира неразрывно связан поворотный этап российской истории – Крещение Руси, которое открыло ее народам подлинные духовные ориентиры. 

Особое внимание генерал армии Виктор Золотов акцентировал на том, что "Росгвардию и Русскую православную церковь связывает крепкое содружество и объединяет общая цель – благополучие каждого человека и нашей Великой Родины. Священнослужители  духовно окормляют  личный состав войск. Мы благодарны нашей церкви и великому князю Владимиру за покровительство Росгвардии".

В завершении выступления директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов поздравил всех с Днем памяти Святого равноапостольного князя Владимира, Днем Крещения Руси и Днем Военно-морского флота.

О необходимости помнить князя Владимира говорил благочинный Балашихинского церковного округа отец Дмитрий Мурзюков. В праздничном молебне приняли участие первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, статс-секретарь – заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант юстиции Олег Плохой, заместители директора Росгвардии генерал-полковник полиции Сергей Лебедев, генерал-лейтенант Юрий Бабкин, генералы и офицеры центрального аппарата ведомства, командир Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ генерал-майор Дмитрий Черепанов, генеральный директор строительной компании, возводящей храм Алексей Добашин, председатель совета депутатов городского округа Балашихи Геннадий Попов, семьи военнослужащих и сотрудников, жители города и почетные гости.

Пресс-служба Росгвардии отмечает, что после богослужения под мелодичный перезвон колоколов Князь-Владимирского храма все желающие могли приложиться к иконе Святого князя Владимира, которая накануне была доставлена к строящемуся главному храму Росгвардии из Центрального музея войск национальной гвардии РФ. Она займет свое место в соборе после завершения его строительства. 

Комплексные работы по возведению главного храма Росгвардии продолжаются. Генеральный директор строительной компании – подрядчика концерна "Крост"  Алексей Добашин в ходе осмотра руководством Росгвардии строительной площадки рассказал, что храмовый комплекс Росгвардии включает в себя саму церковь вместимостью 500 прихожан и приходской дом с воскресной школой для детей. 

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Страны
Россия
Продукция
Князь Владимир
Компании
Росгвардия
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