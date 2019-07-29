Как прошел военно-морской парад в Санкт-Петербурге

28 июля в День ВМФ на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге были продемонстрированы новейшие боевые корабли России. Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Владимир Путин, принимая парад, поздравил всех с праздником и заявил, что флот России может дать отпор любому агрессору. Уже сейчас ВМФ России одним из первых использует новую технику, разрабатывает перспективные решения. Как пообещал глава государства, Россия будет строить уникальный по возможностям флот.

Военно-морской парад традиционно состоялся в исторической части города и на Кронштадтском рейде. Всего в нем приняли участие более четырех тысяч военнослужащих, 43 надводных корабля и подводные лодки, 41 летательный аппарат.

Владимир Путин начал праздничные мероприятия с обхода на катере парадной линии боевых кораблей на Кронштадтском рейде. С борта катера "Раптор" в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова он приветствовал и поздравил их экипажи.

На Кронштадтском рейде в этот день выстроились корабли крупного водоизмещения, которые из-за своих габаритов не могут войти в акваторию Невы. Это ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Североморск", атомный подводный ракетный крейсер "Смоленск", большой десантный корабль "Минск".

Россия будет строить уникальный по возможностям флот, заявил глава государства

Впервые в параде на кронштадтском рейде приняли участие: новейший патрульный корабль "Василий Быков", многоцелевые корветы "Стойкий" и "Стерегущий", судно материально-технического обеспечения "Эльбрус", малые противолодочные корабли "Зеленодольск" и "Уренгой", малый ракетный корабль "Ливень", дизель-электрическая подлодка "Владикавказ". На Неве парадный строй возглавил воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль "Полтава". Вслед за ним по Неве прошли новейшие корабли флота - фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт", малые ракетные корабли.

После морской части парада над Сенатской площадью пролетели самолеты и вертолеты морской авиации: более 40 истребителей, заправщиков, летающих радаров и охотников за подлодками от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов.

"Наш Военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, ее национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору", - заявил президент, выступая на параде. По его словам, "гарантия этому - уникальные образцы вооружений". "Но главное здесь - мужество и выучка флотских экипажей, верность Андреевскому флагу и преданность Родине остается для них особым возвышенным долгом, при выполнении боевых задач моряки до конца стоят на боевой вахте", - подчеркнул Путин.

Президент привел примеры из прошлого о подвигах экипажей брига "Меркурий", фрегата "Аврора" в XIX веке, "Варяга", "Корейца", "Стерегущего", броненосца "Слава". Путин также отметил подвиги воинов гарнизона 30-й и 35-й севастопольских береговых батарей в Великую Отечественную войну, экипажа подводной лодки "К-19", спасшей мир от трагедии в советское время. Отдельно президент России отметил недавний подвиг экипажа при испытании глубоководного аппарата в Баренцевом море. "Родина всегда помнила и будет помнить подвиги российских моряков", - заверил президент.

Наш Военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, ее национальные интересы

Глава государства также заявил о планах по строительству уникального флота. "Героизм моряков, талант флотоводцев и корабелов, дерзновенность ученых, смелость первооткрывателей принесли России великую морскую славу. Мы не только будем держать эту высоту, мы будем идти дальше - будем строить рассчитанный на длительную историческую перспективу уникальный по своим возможностям флот, флот сильной, суверенной державы", - пообещал президент. Путин заявил,что ВМФ внес огромный вклад в развитие отечественной науки и сегодня в числе первых осваивает новейшую технику, эффективно использует и разрабатывает не имеющие аналогов в мире перспективные инженерные и конструкторские решения. "Только в этом году состав ВМФ пополнят 15 кораблей и боевых катеров, обновляются морская авиация и береговые войска, совершенствуется инфраструктура военно-морских баз, восстановлена практика кругосветных походов", - пояснил глава государства. В качестве примера он привел стоящий в парадном строю новейший фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", который провел в плавании пять месяцев и оставил за кормой воды четырех океанов.

После парада Путин пообщался с семьями, пострадавшими от паводка в Иркутской области, которых ранее он пригласил на торжества по случаю Дня ВМФ в Петербурге. Среди гостей был и его старый знакомый - мальчик Матвей, с которым президент говорил во время поездки в пострадавший от наводнения Тулун. Тогда он сообщил президенту, что его детский садик утонул.

"Понравилось? Не устали?" - поинтересовался Путин.

Гости поделились своими впечатлениями от увиденного, поблагодарили за приглашение на парад. "Заеду к вам", - по­обещал президент.

Попрощавшись с ними, Владимир Путин в сопровождении врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова прошелся по Адмиралтейской набережной. Зрители парада приветствовали президента и поздравляли с праздником.

Завершился парад пролетом тактической группы штурмовиков Су-25, которые выпустили дым цветов государственного флага России, разукрасив небо на Санкт-Петербургом триколором.

Почетный гость мероприятия вице-адмирал РФ Анатолий Шевченко, единственный в мире подводник, совершивший три похода подо льдами к Северному полюсу, рассказал "РГ", что парад в День ВМФ важен прежде всего даже не морякам, а обычным людям. "День ВМФ - всенародный праздник, и этот праздник, эти зрелищные мероприятия мы, моряки, дарим нашему великому русскому народу. Пусть этот парад подарит нашим людям уверенность, что не посыпятся бомбы на их головы, флот всегда готов выполнить свою задачу", - сказал Шевченко. В это воскресенье российский флот отметил свою 323-ю годовщину со дня образования.

Звезды парада

Настоящей звездой парада в Санкт-Петербурге можно считать новейший фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Он только что вернулся из очень напряженного кругосветного плавания. Фрегаты дальней морской зоны "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов", также принимавший участие в параде, имеют самое современное радиоэлектронное оборудование, в том числе системы радиоэлектронной борьбы и новейшие системы постановки аэрозольных помех, делающих фрегаты невидимыми для технического зрения чужих кораблей. Имеют надежную ПВО, включающую новейшие зенитно-ракетные комплексы "Редут". Ракетное вооружение может состоять из ракет П-800 "Оникс", "Калибр-НК".

Еще одна новинка парада - корвет "Гремящий". Корабли этого проекта (20385) вооружены ракетами "Калибр-НК". Надстройка выполнена из композиционных материалов, что значительно уменьшает заметность корвета.

Нельзя не сказать о малом ракетном корабле "Серпухов". 19 августа 2016 года выполнил три пуска крылатых ракет "Калибр" из Средиземного моря по базам боевиков в Сирии. Все ракеты попали точно в намеченные цели.

Подготовил Сергей Птичкин

Айсель Герейханова (Санкт-Петербург)