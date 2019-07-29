Россия выступает за то, чтобы проекты в Фордо и Араке в рамках СВПД были реализованы, несмотря на угрозу американских санкций - Рябков

Вена. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Участники встречи в Вене подтвердили, что все проекты, предусмотренные СВПД, включая перепрофилирование завода по обогащению урана в Фордо и реактора в Араке, должны реализоваться, несмотря на угрозу американских санкций, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нужно, чтобы все проекты, которые реализуются в рамках СВПД, несмотря на угрозу применения к их операторам американских санкций, были защищены", - сказал Рябков "Интерфаксу".

"Россия настаивает на том, что реализация этих проектов: Фордо, Арак, и целый ряд других, является коллективной ответственностью участников СВПД. Позитивно, что такую констатацию удалось внедрить, что она зафиксирована сейчас в качестве единой позиции", - добавил он.

В соответствии с СВПД, подписанным Ираном и странами "шестерки" (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и ФРГ) в 2015 году, Иран обязался ввести ограничения на свою ядерную программу в обмен на снятие санкций, введенных из-за нее.

В частности, СВПД предписывает, что количество центрифуг по обогащению урана должно быть сокращено с 19 тыс. до 6 тыс. Кроме того, Исламская республика в течение 15 лет снизит степень обогащения урана до безопасного уровня - 3,67%. Иран также согласился предоставить экспертам МАГАТЭ контролируемый "регулируемый доступ" к своим ядерным объектам.

8 мая 2018 года президент США Дональда Трамп издал указ о выходе из этого соглашения. Другие страны, подписавшие соглашение, неоднократно заявляли, что сделка работает и должна сохраняться.

После отказа США от СВПД Евросоюз ради спасения соглашения пообещал разработать и запустить специальный платежный механизм INSTEX для расчетов с Ираном.

Однако в Тегеране 8 мая 2019 года, объявили, что, поскольку европейские страны не выполнили часть обязательств по СВПД, в том числе по запуску INSTEX и по его распространению на нефтяные сделки, иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых СВПД объемов.

Отработанное топливо из реактора на тяжелой воде содержит плутоний, который можно использовать при создании ядерного оружия.

Президент Ирана Хасан Рухани тогда заявил, что Тегеран дает европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на переговоры по выполнению СВПД, пригрозив в противном случае начать обогащение урана выше разрешенных сделкой уровней и приостановить реконструкцию тяжеловодного реактора в Араке.

Также иранские власти предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.

Для поддержки СВПД 28 июня в Вене состоялось заседание совместной комиссии по СВПД с участием остающейся в СВПД "евротройки" (Германия, Франция и Великобритания), РФ, КНР, ЕС и Ирана. На встрече ЕС объявил о запуске INSTEX - механизма защиты торговли с Ираном от санкций США.

На этой встрече Иран заверил, что останется в лимитах СВПД по ядерному топливу и не будет выходить из соглашения. В Тегеране также отметили, что встреча в Вене по иранской ядерной сделке стала шагом вперед, но прогресс недостаточен.

После этой встречи появились предположения, что Иран может отложить объявленные ранее шаги по дальнейшему сокращению своих обязательств. Однако затем Иран заявил, что не удовлетворён тем, как были выполнены его условия, а INSTEX, по мнению Тегерана, оказался абсолютно недостаточным для удовлетворения иранских нужд.

В рамках второго этапа отказа от обязательств в рамках СВПД Иран объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%, а также о том, что собирается превысить лимит в 300 кг низкообогащенного урана.

1 июля МАГАТЭ подтвердило, что запасы Ирана низкообогащенного урана превысили этот лимит. Спустя неделю в организации подтвердили, что Иран обогащает уран свыше, чем на 3,67%. В свою очередь Иран не исключил, что может начать обогащать уран до уровня в 20% в рамках третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке.

В ЕС, тем не менее, продолжают призывать Иран воздерживаться от дальнейших мер, подрывающих ядерную сделку, указывая на то, что Тегеран соблюдал свои обязательства в течение 14 месяцев после выхода США из СВПД, как это подтверждалось МАГАТЭ.