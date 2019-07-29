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29.07.2019
Военное обозрение

В Сеуле признали, что новые ракеты КНДР могут преодолеть ПРО Южной Кореи

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Испытанные 25 июля этого года северокорейской армией новые ракеты малой дальности с большой долей вероятности смогут преодолеть существующую систему ПРО Южной Кореи. Об этом пишет южнокорейское издание Тhe Korea Times.

Источник изображения: ЦТАК

Американские и южнокорейские военные изучили траекторию запущенных КНДР ракет и пришли к выводу, что они с большой долей вероятности преодолеют систему противоракетной обороны Южной Кореи, существующую на данный момент. Как пишет издание, новые северокорейские могут могут лететь горизонтально после "стремительного снижения", а перед выходом на цель резко изменить траекторию на вертикальную для уничтожения цели, т.е. "делать горку".

По мнению военных, именно способность ракет "менять траекторию полета на конечном участке" и делает их сложной целью для южнокорейских систем ПРО PAC-3s, поскольку они предназначены для перехвата ракет на конечном участке их траектории. По словам представителя Минобороны Южной Кореи, чтобы сбить такие ракеты, понадобиться "очень большое" количество противоракет.

Напомним, что в минувший четверг Северная Корея запустила две ракеты новейшего ракетного комплекса из района города Вонсан на восточном побережье страны в сторону моря. Одна из ракет пролетела 430 км, вторая - 690 км, причем на конечном участке полета южнокорейские военные ее потеряли. Тогда же было высказано мнение, что на конечном этапе полета северокорейская ракета могла совершить маневры, имитирующие уклонение от систем перехвата, комбинируя полет в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
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