Путин: уровень современных образцов вооружений и военной техники в ВМФ превысил 62%

Санкт-Петербург. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Доля современных вооружений в Военно-морском флоте достигла 62%, но нужно продолжать обновление флота, заявил президент России Владимир Путин.

"Государство уделяет огромное внимание вопросам укрепления флота. Уровень современных образцов вооружений и военной техники на флоте превысил 62%, и надо двигаться дальше, работать без перебоев, в полной мере использовать передовые наработки наших ученых, инженеров, конструкторов", - сказал президент, выступая на торжественном приеме, посвященном Дню ВМФ.

"Наш долг преумножить могущество Военно-морского флота России - надводных и подводных сил, морской авиации, береговых войск и морской пехоты", - отметил он.

По словам главы государства, "их успешное развитие - это обязательное условие повышения безопасности России и ее граждан".

Путин поблагодарил всех, кто трудится в Оборонно-промышленном комплексе на развитие флота.

Президент напомнил, что Россия обладает самой протяженной в мире морской границей, и обладает мощный флотом с великой историей, которая создавалась трудом, талантом, волей и победами многих поколений моряков. Президент подчеркнул, что в России гордятся славной историей своего флота и безупречной службой моряков Отечеству.

Он выразил уверенность, что для всех поколений моряков преданность Родине всегда была и остается мощной духовной опорой, на которой строятся богатые флотские традиции.

"Морское дело уже более трех веков - одно из самых почитаемых и почетных в России. Наш народ высоко ценит храбрость и отвагу матросов, выдержку, мужество, благородство морских офицеров, дисциплину и сплоченность флотских экипажей, их строгую выучку в длительных трудных походах, неизменное равнение на традиции российского флота", - сказал Путин.