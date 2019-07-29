Войти
29.07.2019
Интерфакс-АВН

Путин: уровень современных образцов вооружений и военной техники в ВМФ превысил 62%

225
0
0
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков".
Источник изображения: © Фото : Северная верфь

Санкт-Петербург. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Доля современных вооружений в Военно-морском флоте достигла 62%, но нужно продолжать обновление флота, заявил президент России Владимир Путин.

"Государство уделяет огромное внимание вопросам укрепления флота. Уровень современных образцов вооружений и военной техники на флоте превысил 62%, и надо двигаться дальше, работать без перебоев, в полной мере использовать передовые наработки наших ученых, инженеров, конструкторов", - сказал президент, выступая на торжественном приеме, посвященном Дню ВМФ.

"Наш долг преумножить могущество Военно-морского флота России - надводных и подводных сил, морской авиации, береговых войск и морской пехоты", - отметил он.

По словам главы государства, "их успешное развитие - это обязательное условие повышения безопасности России и ее граждан".

Путин поблагодарил всех, кто трудится в Оборонно-промышленном комплексе на развитие флота.

Президент напомнил, что Россия обладает самой протяженной в мире морской границей, и обладает мощный флотом с великой историей, которая создавалась трудом, талантом, волей и победами многих поколений моряков. Президент подчеркнул, что в России гордятся славной историей своего флота и безупречной службой моряков Отечеству.

Он выразил уверенность, что для всех поколений моряков преданность Родине всегда была и остается мощной духовной опорой, на которой строятся богатые флотские традиции.

"Морское дело уже более трех веков - одно из самых почитаемых и почетных в России. Наш народ высоко ценит храбрость и отвагу матросов, выдержку, мужество, благородство морских офицеров, дисциплину и сплоченность флотских экипажей, их строгую выучку в длительных трудных походах, неизменное равнение на традиции российского флота", - сказал Путин.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
05.07.2019
Шойгу назвал причину аварии на глубоководном аппарате с ядерной энергоустановкой: пожар в аккумуляторном отсеке
18.03.2019
"Россия понимает только силу": Украина боится наступления с моря
29.06.2018
Шойгу назвал основные качества современного российского офицера
17.01.2017
Депутат ГД отреагировал на слова Трампа о ядерном договоре с Россией
18.07.2016
THAAD: какая страна станет "ядерной подушкой безопасности" для Китая?
25.04.2012
Новая военная доктрина РФ будет разработана до конца года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 02:52
  • 175
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 29.07 02:35
  • 13
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 29.07 01:05
  • 1
Бить первым: новые корветы получат уникальные радары
  • 29.07 00:32
  • 7
В Индии F-21 "побил" МиГ-35
  • 29.07 00:02
  • 10
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 28.07 22:51
  • 41
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 28.07 22:26
  • 18
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 28.07 19:59
  • 108
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 28.07 17:51
  • 4
Парад на весь мир: как отметят День ВМФ в России
  • 28.07 17:20
  • 12
Спецназ ЦВО получил новую версию "Тигров-М СпН" с 5 классом защиты
  • 28.07 15:54
  • 14
На возведение Главного храма Вооруженных сил РФ уже собрано более 2,7 млрд рублей - фонд "Воскресение"
  • 28.07 14:55
  • 2
Снайпер высокого полета: Ту-142 уничтожит цели под водой и на земле
  • 28.07 12:24
  • 58
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 28.07 09:04
  • 1
Иран официально заявил что захватил танкер
  • 28.07 00:32
  • 22
Франция похвасталась "летающим солдатом"