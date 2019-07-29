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29.07.2019
Интерфакс-АВН

Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО

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Испытания противоракетного комплекса Хец-3 (Стрела-3, Arrow-3) . Архивное фото
Испытания противоракетного комплекса Хец-3 (Стрела-3, Arrow-3) . Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Public domain

Иерусалим. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3", информирует в воскресенье израильская газета "Джерузалем пост" со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.

В рамках испытаний были проведены перехваты "вражеских" ракетных целей на больших высотах и за пределами атмосферы.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Израиль
США
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