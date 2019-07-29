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29.07.2019
Независимое военное обозрение

Китай войны не хочет, но готов себя защитить

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Фото Романа Смирнова / НГ-On;ine
Фото Романа Смирнова / НГ-On;ine.

Поднебесная опубликовала "Белую книгу" о развитии военного потенциала

"Китай будет сохранять приверженность мирному развитию и сотрудничать с народами всех стран, чтобы сохранять мир во всем мире и способствовать общему развитию человечества". Такие слова прозвучали в финальной части "Белой книги" (БК) под заголовком "Национальная оборона Китая в новую эпоху", опубликованной Пресс-канцелярией Госсовета КНР 24 июля. Отличительной чертой национальной обороны страны, указывается в новой стратегии Народно-освободительной армии Китая (НОАК), является отказ от стремления к гегемонии, экспансии и созданию сфер влияния на планете.

Первая БК вышла в свет в 1998 году. В ней были продемонстрированы взгляды руководства КНР вопросы международной и национальной безопасности. Впоследствии стратегия обновлялась с интервалом в два или в четыре года. В последний раз БК была публикована в 2015 году. Ее сегодняшний объем составляет 51 страницу и включает шесть разделов, в которых рассмотрены все направления строительства ВС КНР.

В Книге отмечается, что изменения, происходящие в мире, свидетельствуют о том, что распределение полюсов силы становится все более сбалансированным. Однако система международной безопасности и установившийся мировой порядок сегодня подвергаются определенной деформации в связи с ростом гегемонии отдельных стран, проведением ими политики использования силы, следованию принципа унилатерализма и продолжающимися региональными конфликтами и войнами.

Международная стратегическая конкуренция продолжает расти. США пересмотрели стратегии национальной безопасности и обороны и в больше мере стали использовать унилатеральную политику, т.е. осуществлять односторонние действия, без учета мнения международного сообщества и решений международных организаций, НАТО продвигается в восточном направлении, Россия укрепляет свои стратегические и обычные силы, а Европейский Союз хочет создать свою, независимую от Америки, систему безопасности.

Глобальные и региональные проблемы безопасности тоже продолжают стремительно возрастать. Попытки мирового сообщества установить контроль над вооружениями и обеспечить разоружение терпят неудачу. При этом появляется все больше свидетельств интенсификации процессов гонки вооружений. Остановка тенденции распространения ОМУ остается весьма проблематичной задачей. Терроризм и экстремизм продолжают распространяться. Повышается уровень нетрадиционных угроз, таких как кибербезопаснсость, биобезопасность и пиратство.

В своей новой стратегии Пекин призывает все страны к партнёрству в сфере безопасности и к поддержанию глобальной стабильности, а не к формированию военных блоков. В документе говорится, что в рамках такого подхода, Китай "играет конструктивную роль" в урегулировании острых региональных проблем, таких как ситуация на Корейском полуострове, иранский ядерный вопрос и конфликт в Сирии.

Хотя ситуация в КНР и вокруг нее остается достаточно стабильной, Пекин продолжает сталкиваться с самыми разнообразными угрозами и вызовами национальной безопасности. Сегодня страна находится в важном периоде развития своих стратегических возможностей, говорится БК.

В Книге обозначены основные задачи Китая в обеспечении национальной обороны. В них входит сдерживание любой внешней агрессии, обеспечение безопасности населения и социальной стабильности, защита территориальной целостности, а также морских и космических интересов КНР.

В ответ на возникающие угрозы национальной безопасности МО Китая проводит масштабные мероприятия по повышению боевой готовности формирований ВС и созданию таких войск, которые будут способны отразить агрессию любого масштаба.

Существенная часть нового стратегического плана Пекина отводится вопросам структурного преобразования китайских ВС. В 2035 году планируется в общих чертах завершить модернизацию организационной структуры войск, их вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) и предметов снабжения, повысить профессионализм солдат и офицеров, а также окончательно отработать теорию военного строительства и применения ВС. В соответствии с планом лидеров Поднебесной, ВС страны должны стать "армией мирового уровня" к середине текущего столетия.

На современном этапе промышленность Китая способна обеспечить НОАК практически всей необходимой продукцией. Ее специалисты сравнительно быстро освоили технологии изготовления бронетанковой техники, самолётов, вертолётов, кораблей, баллистических и крылатых ракет. Значительные успехи были достигнуты в создании беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектроники.

Армия КНР входит в число мировых лидеров по количеству находящихся на вооружении артиллерийских комплексов, танков, многоцелевых подводных лодок и дальних бомбардировщиков. Вполне можно сказать, что Китай располагает всеми возможностями, необходимы для реализации стратегических задач, сформулированных в БК.

В новой стратегии Пекина указывается, что в любых условиях руководство КНР будет сохранять свое следование принципу неприменения ядерного оружия первыми. Там также указывается, что для Китая всегда оставалась неприемлемой политика ядерного запугивания стран, не обладающих ядерными арсеналами и угроза применения против них такого оружия. Пекин, говорится в документе, не намерен участвовать в гонках ядерных и будет сохранять, и укреплять ядерный потенциал только в интересах обеспечения национальной безопасности, указано в документе. "Китай выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия, не собирается участвовать в гонке вооружений ни с одной страной и будет поддерживать свой ядерный потенциал на минимальном уровне, отвечающем нуждам государственной безопасности", - написано в "Белой книге".

Однако на сегодняшний момент, как отмечают эксперты, ВС КНР имеют множество недостатков и проблем, которые Пекин будет просто не способен решить даже через 10 и более лет. Хотя руководство НОАК и предпринимает серьезные усилия по доскональному изучению российского и американского опыта ведения боевых действий и пытается эффективно прививать эти навыки командирам, теория военного искусства разработана весьма слабо и китайским военным специалистам предстоит еще очень много сделать, чтобы довести свои войска до уровня мировых стандартов.

В "Белой книге" нет никаких указаний о противостоянии КНР с какой-то конкретной страной. В ней практически ничего не говорится о политике в отношении Соединённых Штатов. Пекин провозглашает партнёрский характер взаимоотношений с США. Правда он заявляет о своей готовности отстаивать национальные интересы. При этом китайское руководство как бы не замечает, что в официальных заявлениях и документах Вашингтона и Пентагона постоянно звучат утверждения о том, что Китай, наряду с Россией, является главной военной угрозой Америке и что он даже более опасен, чем Кремль.

Правда в БК Пекин отметил высокий уровень военного сотрудничества России и Китая. Военное сотрудничество РФ и КНР продолжает развиваться на самом высоком уровне одновременно со всеобъемлющим стратегическим партнерством Пекина и Москвы в самых различных областях двухсторонней и международной сферах, указано в документе. Начиная с 2012 года представители российского и китайского военных министерств провели семь раундов двусторонних стратегических консультаций, говорится в БК.

В перечень основных угроз, продекларированных в Книге пекинского руководства, входят только те угрозы целостности Поднебесной, которые связаны с сохранением тенденций сепаратизма на Тибете, в Тайване и в Синьцзян-Уйгурской автономии. Там также заявляется об абсолютном суверенитете Китая на спорных островах в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях (архипелаги Спратли и Сенкаку).

Следует отметить, что КНР и несколько государств Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на протяжении десятилетий ведут спор по поводу территориальной принадлежности целого ряда из этих островов. Помимо Пекина, свои претензии на эти территории в той или иной степени высказывают Вьетнам, Филиппины, Бруней и Малайзия. Так, принадлежность Парасельских островов оспаривают Китай и Вьетнам. За архипелаг Спратли борются Вьетнам, Китай, Малайзия, Филиппины и Бруней. А риф Скарборо является вопросом преткновения территориальных интересов Китая и Филиппин.

В опубликованном стратегическом документе подчёркивается необходимость противостояния тайваньскому и тибетскому сепаратизму, а также ликвидации движения за создание Восточного Туркестана на территории Синьцзян-Уйгурской автономии. Сообщается, что с 2014 года Народная вооружённая полиция Китая приняла участие в ликвидации 1588 террористических группировок и арестовала свыше 12 тыс. боевиков на территории этого региона.

За последние десятилетия, отмечается в БК, КНР существенно сократила свои военные расходы в пропорциональном значении к национальному ВВП и государственному бюджету, но нарастила их абсолютное значение. В 1979 году оборонные расходы страны составляли 5.43% от ВВП, а в 2017 – 1,26%. "С начала проведения политики реформ и открытости Китай увеличил свои оборонные расходы, перейдя от поддержания самодостаточности к умеренному росту. В целом оборонные расходы увеличиваются параллельно с ростом экономики страны и бюджетных ассигнований", - констатировали авторы Книги. Сегодня КНР занимает шестое место в мире по военному бюджету по отношению к ВВП (после США, России, Индии, Великобритании и Франции) и второе - по абсолютному объему военных издержек. Бюджет НОАК продолжает увеличиваться. Прирост военного бюджета напрямую привязан к росту валового внутреннего продукта. В среднем ВВП КНР ежегодно увеличивается на 8%, в пропорциональном масштабе растут и оборонные расходы республики.

Как отмечают некоторые эксперты "Белая книга" Китая по национальной обороне стала ответом его руководства на опасения, возникающие у других стран в связи с растущей военной мощью КНР, Пекин вновь подчеркнул, что он не заинтересован в достижении военного превосходства над другими странами. Один из них, профессор Института международных отношений Народного университета Китая Ван Ивэй отметил, что "Белая книга" четко и систематично разъясняет оборонную политику Китая в новую эру. Он также сказал, что в документе особо подчеркивается, каким образом следует обеспечить гармонию в мире, и какие инструменты необходимы для поддержания глобального мира и развития. "Китай является социалистическим государством и модернизирует свою армию, основываясь на традиционной культуре, но при этом дорожит миром. В Белой книге подчеркивается, что Китай не стремится к экспансии, гегемонии или расширению сфер влияния, и это является основой традиционной китайской культуры и неотъемлемой характеристикой Китая как социалистического государства. Это стало эффективным ответом на обеспокоенность международного сообщества, связанную с растущей военной мощью Китая", - подчеркнул эксперт.


Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"

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