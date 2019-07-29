Иран раскритиковал планы европейских стран поддержать британскую инициативу по миссии ВМС в Ормузском проливе
Учения Корпуса стражей Исламской революции в Ормузском проливе.
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Дубай. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Враждебными назвал в воскресенье представитель иранского правительства Али Рабийе планы европейских стран сформировать военно-морскую коалицию в Персидском заливе.
"Они хотят направить в Персидский залив европейский флот - это враждебный провокационный сигнал, который усилит напряженность", - приводит слова Рабийе иранская пресса.
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