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29.07.2019
Интерфакс-АВН

Иран раскритиковал планы европейских стран поддержать британскую инициативу по миссии ВМС в Ормузском проливе

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Учения Корпуса стражей Исламской революции в Ормузском проливе
Учения Корпуса стражей Исламской революции в Ормузском проливе.
Источник изображения: © AFP 2019 / Fars News/ Hamed Jafarnejad

Дубай. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Враждебными назвал в воскресенье представитель иранского правительства Али Рабийе планы европейских стран сформировать военно-морскую коалицию в Персидском заливе.

"Они хотят направить в Персидский залив европейский флот - это враждебный провокационный сигнал, который усилит напряженность", - приводит слова Рабийе иранская пресса.

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Страны
Великобритания
Иран
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