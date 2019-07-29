Российские военные провели в сирийском Тартусе парад по случаю Дня ВМФ

Москва. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Российские боевые корабли и авиация приняли участие в военно-морском параде, который состоялся в воскресенье на рейде сирийского порта Тартус, сообщили в департаменте информации Минобороны РФ.

"В парадном строю были задействованы дизель-электрическая подводная лодка "Старый Оскол", фрегат "Адмирал Григорович", сторожевой корабль "Пытливый", малые ракетные корабли "Великий Устюг" и "Углич", судно обеспечения, плавучая судоремонтная мастерская, морской спасательный буксир, противодиверсионные и патрульные катера", - говорится в сообщении Минобороны.

В авиационной части парада приняли участие фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35, вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35М, сообщили в Минобороны РФ.

"Самолеты Воздушно-космических сил России пролетели в парадном строю над акваторией порта Тартус", - сообщили в Минобороны.