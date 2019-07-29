Джессика Меир о том, каково стать первой шведкой в космосе: "Скоро подопытным кроликом буду я" (SVT, Швеция)

Журналисты SVT побеседовали с Джессикой Меир, шведско-американским астронавтом, которая готовится к полету на МКС. Сейчас она тренируется в Звездном городке в Подмосковье и, по ее словам, так много говорит по-русски, что и шведский уже почти забыла. Подготовка очень серьезная, рассказывает Джессика. Космонавтов готовят к любым чрезвычайным ситуациям, так что космос ее не страшит.

25 сентября Джессику Меир (Jessica Meir), астронавта НАСА с двойным гражданством, шведским и американским, отправят на Международную космическую станцию. Впервые женщина из Швеции окажется в космосе.

SVT удалось связаться с ней: сейчас она проходит обучение в подмосковном Звездном городке.

SVT: Привет, Джессика! Каково это - стать первой шведкой в космосе?

Джессика Меир: В это немного трудно поверить, но я очень рада!

Джессика допускает грамматическую ошибку, разражается смехом, осознав, насколько ей тяжело со шведским, и просит сменить язык.

- Как ты относишься к Швеции?

- Моя мама из Швеции, а папа нет. Родители встретились и поженились в Швеции. Там же родились и мои сестры. У нас по-прежнему очень тесная связь со Швецией.

- Но дома вы по-шведски не говорили?

- Нет, мама меня никогда не учила шведскому. И очень жаль. За столом родители обычно говорили по-шведски, если хотели, чтобы мы их не понимали. В конце концов я начала учить шведский сама. Например, я целый семестр проучилась в Стокгольмском университете. Это было давно, а сейчас во время обучения я так часто разговариваю по-русски, что шведский почти забыла.

Будет вторым пилотом

- Ты сейчас в России. Что ты там делаешь?

- НАСА сейчас пользуется российской ракетой "Союз", чтобы отправлять американских астронавтов на Международную космическую станцию. В последние два года я моталась между Россией и Хьюстоном, изучая все, что касается систем безопасности, технических моментов на станции и так далее. Я буду вторым пилотом, поэтому пришлось тренироваться дополнительно. В Звездном городке (российский центр тренировки космонавтов) я провожу по четыре-пять недель за раз, дома я бываю гораздо меньше.

- Что произойдет 25 сентября?

- В этот день состоится запуск нашего экипажа 61S. Нас с первым астронавтом из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззом аль-Мансури и опытным российским космонавтом Олегом Скрипочкой отправят в космос с космодрома Байконур в Казахстане. Скрипочка уже несколько раз летал на МКС.

Нас запустят всех вместе, а через шесть часов мы уже состыкуемся с космической станцией, где нас примут мои друзья, которые уже там. Я пробуду на МКС полгода.

- Что вы там будете делать полгода?

- Это стандартный срок на МКС, у нас много работы, которую нужно успеть сделать, а еще хочется изучить, что происходит с человеческим телом во время такого длительного пребывания в невесомости. Это важно для будущих космических путешествий.

Очередь Джессики Меир стать предметом исследований

- Ты биолог и изучала животных в экстремальных условиях, а сейчас тебе самой придется стать объектом исследования для других. Что ты об этом думаешь?

- Да, раньше моя карьера была связана с изучением животных и всевозможными исследованиями их состояния в экстремальных условиях. Теперь изучать будут меня, брать кровь и другие анализы. Так что круг замкнулся. Участвовать в этом действительно увлекательно.

- А как насчет рисков, связанных с космическими путешествиями?

- Нас очень серьезно тренируют, кроме того, все мы имеем опыт весьма рискованной работы. Мы относимся к этому как к обдуманному риску, хочется верить, что благодаря всем этим бесконечным тренировкам и экспертам, которые будут помогать нам с Земли, у нас все получится.

Мы готовы и к несчастным случаям вроде пожаров. Сегодня после обеда как раз будем тренироваться покидать космическую станцию в случае возгорания. Мы точно знаем, что делать.

- Удачи и хорошего полета!

- Спасибо - и пока-пока, Швеция, надеюсь, мы скоро увидимся!

Последнюю фразу она произносит по-шведски и со смехом.

Малин Аттефалль (Malin Attefall), Виктурия Дюринг (Victoria Dyring), Калле Бьёрнед (Calle Bjrned)