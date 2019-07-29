Северная Корея могла произвести 12 единиц ядерного оружия с момента первого саммита США-КНДР - доклад

Вашингтон. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Северная Корея, вероятно, произвела 12 единиц ядерного оружия с тех пор, как состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад разведывательного управления министерства обороны США.

В докладе также отмечается, что в целом КНДР может иметь от 20 до 60 ядерных бомб.

Кроме того, активность на территории ряда объектов в Северной Корее может свидетельствовать о том, что страна продолжает производить ядерное оружие. Речь идет о доставке контейнеров, работе большого числа людей и использовании грузовиков на объектах, где может производиться ядерное оружие, пишет газета.