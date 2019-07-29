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29.07.2019
Интерфакс-АВН

Северная Корея могла произвести 12 единиц ядерного оружия с момента первого саммита США-КНДР - доклад

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Ким Чен Ын
Ким Чен Ын осматривает ядерный заряд.
Источник изображения: Национальное телевидение КНДР

Вашингтон. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Северная Корея, вероятно, произвела 12 единиц ядерного оружия с тех пор, как состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад разведывательного управления министерства обороны США.

В докладе также отмечается, что в целом КНДР может иметь от 20 до 60 ядерных бомб.

Кроме того, активность на территории ряда объектов в Северной Корее может свидетельствовать о том, что страна продолжает производить ядерное оружие. Речь идет о доставке контейнеров, работе большого числа людей и использовании грузовиков на объектах, где может производиться ядерное оружие, пишет газета.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
КНДР
США
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Ким Чен Ын
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