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29.07.2019
Военное обозрение

В Москве отреагировали на румынские заявления о "задержании судов с Т-72Б3 на Дунае"

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Российское министерство обороны прокомментировало заявления румынской стороны о якобы задержании кораблей (судов), на борту которых находилась бронетехника. Речь в румынских СМИ шла о бронетехнике, которая якобы транзитом должна была отправиться в Сербию.

Румынские журналисты в своих материалах заявили, что осуществлялись транзитные перевозки по Дунаю 30 танков (Т-72Б3) и 30 бронетранспортёров.

Источник изображения: topwar.ru

Из материалов:

Официальный Бухарест не выдавал разрешения на такого рода транзит в Сербию, так как поддерживает санкционный режим в отношении России.

В российском оборонном ведомстве заявили, что никаких судов для перевозки бронетехники по Дунаю Москва не отправляла. В Минобороны отметили, что все заявления о якобы задержании военной техники являются ложью. При этом в Москве добавили, что экспорт российской продукции военного назначения в Сербию осуществляется при полном соблюдении международного законодательства, в рамках двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере.

Минобороны РФ:

Все поставки были осуществлены в согласованные сторонами сроки.

При этом эксперты отмечают, что натовское давление на Белград растёт. Так, в состав военного блока принимаются государства, граничащие с Сербией, в том числе и для того, чтобы повлиять на сотрудничество Белграда с Москвой, окружив Сербию натовской военной инфраструктурой.

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Т-72Б
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