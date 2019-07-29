В ДНР обвинили украинских военных в маскировке под ОБСЕ

Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин завил, что украинские военные в Донбассе проводят разведку под прикрытием миссии ОБСЕ. Об этом 26 июля сообщает портал "ПолитНавигатор".

По его словам, ВСУ лишь создают видимость помощи в мониторинге обстановки в регионе. Басурин отметил, что такие действия серьезно нарушают конвенции, запрещающие проводить разведывательные мероприятия под видом представителей международных организаций, а также медиков и работников гуманитарных служб.

17 июля участники контактной группы в Минске смогли договориться о перемирии — был впервые согласован запрет на любое ведение огня и ответственность за нарушение режима. В ДНР и ЛНР приняли указы о соблюдении бессрочного режима прекращения огня, а в Киеве допустили, что режим может быть объявлен навсегда. Перемирие начало действовать 21 июля.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).