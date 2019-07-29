Войти
29.07.2019
Интерфакс-АВН

Столтенберг так и не видит изменений в позиции Москвы по ДРСМД

215
0
0
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.
Источник изображения: © AP Photo, Francisco Seco

Берлин. 26 июля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу за неделю до объявленного Вашингтоном срока выхода из ДРСМД в очередной раз заявил, что не видит от России никаких сигналов для спасения этого договора.

"К сожалению, мы не увидели никаких сигналов, что Россия готова выполнять обязательства в рамках ДРСМД", - сказал Столтенберг немецкому изданию "Шпигель".

Он подчеркнул, что оценку США о нарушении договора Россией разделяют все члены Североатлантического альянса. Столтенберг отметил, что "многие союзники" США вне НАТО согласны с позицией Вашингтона к России в том, что касается соблюдения договора.

Столтенберг вновь напомнил об опасности, которую несут новые российские виды вооружений. По его словам, "они мобильны, их местоположение трудно определить и они могут достичь европейского города, к примеру, Берлина в течение нескольких минут".

Генсек НАТО напомнил, что США собираются выйти из ДРСМД 2 августа. Если Россия до этого времени не вернется к выполнению своих обязательств, "договор умрет", - заявил Столтенберг.

Глава альянса отметил, что на прекращение действия договора НАТО будет реагировать "соответствующе". Размещения новых ракетных систем средней дальности в Европе, по его словам, в планах альянса нет.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Проекты
NATO
РСМД
Похожие новости
16.07.2019
Последнее предупреждение от НАТО: РФ обвинили в разрушении ДРСМД
18.03.2019
!argument (Чехия): 70 лет с основания НАТО и 20 лет чешского членства. Есть что праздновать?
11.02.2019
Ударим по России: в Пентагоне рассказали о врагах США
03.10.2018
Стрельба "по-македонски". Как небольшая балканская страна усилит НАТО
22.03.2017
Разоружен и очень опасен
14.06.2011
Тактическое ядерное оружие – козырная карта России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 02:52
  • 175
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 29.07 02:35
  • 13
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 29.07 01:05
  • 1
Бить первым: новые корветы получат уникальные радары
  • 29.07 00:32
  • 7
В Индии F-21 "побил" МиГ-35
  • 29.07 00:02
  • 10
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 28.07 22:51
  • 41
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 28.07 22:26
  • 18
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 28.07 19:59
  • 108
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 28.07 17:51
  • 4
Парад на весь мир: как отметят День ВМФ в России
  • 28.07 17:20
  • 12
Спецназ ЦВО получил новую версию "Тигров-М СпН" с 5 классом защиты
  • 28.07 15:54
  • 14
На возведение Главного храма Вооруженных сил РФ уже собрано более 2,7 млрд рублей - фонд "Воскресение"
  • 28.07 14:55
  • 2
Снайпер высокого полета: Ту-142 уничтожит цели под водой и на земле
  • 28.07 12:24
  • 58
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 28.07 09:04
  • 1
Иран официально заявил что захватил танкер
  • 28.07 00:32
  • 22
Франция похвасталась "летающим солдатом"