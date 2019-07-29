Рогозин нашел заказчиков негативных публикаций о себе

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что нашел заказчиков информационной атаки на себя. По его словам, появление негативных публикаций в Telegram-каналах и СМИ было связано с уголовными делами, возбужденными в связи с нарушениями при строительстве космодрома Восточный.

"Я не постеснялся и нашел заказчика, предупредил его, и как корова языком слизнула — и всё исчезло, все такого рода публикации", — сказал Рогозин в пятницу, 26 июля, на встрече с молодыми специалистами головного института госкорпорации — ЦНИИмаш.

Рогозин добавил, что, по оценкам специалистов, на прошедшую информационную атаку было потрачено около $2 млн. По его словам, за этим стоят люди, которые были недовольны его работой по наведению финансового порядка в отрасли.

"Нам пришлось поменять ряд директоров, а по кое-кому отдать документы в Генеральную прокуратуру", — цитирует Рогозина "Интерфакс".

По его словам, подобная ситуация была и со строительством первой очереди космодрома Восточный, при котором были выявлены многочисленные нарушения. Он напомнил, что по данному делу "пришлось инициировать посадку более 40 человек".

"Как вы думаете, их реакция потом, после того как они получили по заслугам, какая? Деньги, которые они украли, они вваливали в СМИ для дискредитации отрасли в целом и меня лично", — сказал он.

21 марта Рогозин пообещал наказать тех, кто несправедливо критикует ракетно-космическую отрасль в СМИ. По его словам, корпорация конструктивно реагирует на замечания по делу, но хочет привлечь к ответственности тех, кто "просто льет грязь".

За день до этого стало известно, что полиция возбудила дело о клевете по иску, поданному Рогозиным. Фабулу дела в МВД не раскрыли, однако известно, что речь идет о ст. 128.1 УК РФ ("Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ"). Источники заявили, что поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации на сайте информагентства "Руспресс" и интернет-ресурса "Компромат-Урал", в которых негативно оценивается деятельность Рогозина во главе корпорации.

Возведение Восточного в Амурской области началось в 2012 году. Это первый национальный космодром гражданского назначения, который призван обеспечить России независимый доступ в космос.

Строительство сопровождалось громкими скандалами о растрате. В феврале 2018 года четыре фигуранта дела о хищении свыше 1,3 млрд рублей получили от 4,5 до 8 лет лишения свободы. В 2017 году в суды были направлены 49 уголовных дел о злоупотреблениях при возведении космодрома.