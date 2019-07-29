Войти
29.07.2019
Военно-промышленный курьер

В случае ЧП власти Японии смогут получить доступ на военные базы США

231
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

25 июля правительства Японии и США договорились пересмотреть Руководящие принципы по авиапроисшествиям и обеспечить более быстрое реагирование на ситуацию со стороны местной полиции и аварийных служб.

Кроме того, будет также предусмотрено информирование американской авиабазой об опасных веществах, которые могут вылиться после крушения военного самолета или вертолета. Об этом объявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

По сообщению японской новостной газеты "Токио Симбун", возможность экстренного реагирования означает, что теперь службы Японии имеют прямой доступ к окружающим базу территориям. Раньше это было запрещено. Тем не менее, доступ будет проходить в режиме "зайти и сразу выйти". Ранее США не информировали Японию об авариях и не допускали аварийные службы на места происшествия.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Похожие новости
03.06.2019
Противостояние в Персидском заливе повысит цены на нефть до $100 и выше за баррель, заявляют в Тегеране
03.06.2019
Агрессивная риторика США в сочетании с подтверждением Японией военного союза с Америкой представляет проблему для России - Лавров
13.11.2017
Американский военный самолет провел очередную оперативную разведку вблизи демаркационной линии на Корейском полуострове
26.08.2011
Индия в ближайшее время получит ПЛАТ проекта 971
22.12.2009
Топ-десятка мирового рейтинга вооружений 2009 года
12.10.2007
Пентагон запустил спутник связи нового поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 02:52
  • 175
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 29.07 02:35
  • 13
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 29.07 01:05
  • 1
Бить первым: новые корветы получат уникальные радары
  • 29.07 00:32
  • 7
В Индии F-21 "побил" МиГ-35
  • 29.07 00:02
  • 10
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 28.07 22:51
  • 41
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 28.07 22:26
  • 18
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 28.07 19:59
  • 108
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 28.07 17:51
  • 4
Парад на весь мир: как отметят День ВМФ в России
  • 28.07 17:20
  • 12
Спецназ ЦВО получил новую версию "Тигров-М СпН" с 5 классом защиты
  • 28.07 15:54
  • 14
На возведение Главного храма Вооруженных сил РФ уже собрано более 2,7 млрд рублей - фонд "Воскресение"
  • 28.07 14:55
  • 2
Снайпер высокого полета: Ту-142 уничтожит цели под водой и на земле
  • 28.07 12:24
  • 58
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 28.07 09:04
  • 1
Иран официально заявил что захватил танкер
  • 28.07 00:32
  • 22
Франция похвасталась "летающим солдатом"