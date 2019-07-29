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29.07.2019
WarSpot

БТР-3КШ соберут в Таиланде

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Источник изображения: warspot.ru

Таиланд осваивает сборку украинских бронетранспортёров. Вчера, 25 июля, пресс-служба госконцерна "Укроборонпром" сообщила о поставке первого машинокомплекта командно-штабной машины БТР-3КШ, предназначенного для лицензионной сборки на территории Таиланда.

В "Укроборонпроме" указывают, что поставки ведутся в рамках контракта от 2017 года. Согласно экспортной документации, стоимость машинокомплекта составила $1,132 млн.

Испытания БТР-3КШ

"Командно-штабная машина БТР-3КШ на базе БТР-3 является совместным проектом КБТО, входящего в состав "Укроборонпрома", других предприятий концерна и частных компаний, разработана по заказу командования Сухопутных войск Королевства Таиланд в кооперации с Институтом оборонных технологий Министерства обороны Таиланда", — рассказал Павел Букин, глава "Укроборонпрома".

В апреле проводились испытания БТР-3КШ. Тогда заявлялось, что "сердцем" машины является новейшая автоматизированная система управления боем, которая объединяет всю передаваемую по защищённой цифровой связи информацию о местонахождении подразделений, целей и средств огневого поражения. Эта информация может поступать от командиров отделений, отдельных боевых машин, расчётов, передовых наводчиков, беспилотников, контрбатарейных радаров, других участников боя и средств наблюдения.

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Страны
Таиланд
Украина
Продукция
БТР-3
Компании
Укроборонпром
Проекты
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