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29.07.2019
ЦАМТО

Эрдоган рассказал о действиях Турции, если США не продадут ей F-35

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Первый F-35, построенный для ВВС Турции.
Первый F-35, построенный для ВВС Турции.
Источник изображения: thedrive.com

ЦАМТО, 26 июля. Турция примет меры в случае отказа США продать ей новейшие истребители F-35, она будет искать такую же технику в других странах. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент страны Тайип Эрдоган.

США ранее заявили о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе F-35 будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.

"Вы не даете нам F-35? Пусть тогда не обижаются, мы по этой теме примем меры, будем искать варианты в других странах", – сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Как ранее заявил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание, напоминает агентство.

Президент Турции подтвердил, что Анкара намерена начать использовать российские "Триумфы" весной.

"В апреле 2020 года мы приведем С-400 полностью в активное состояние. Еще раз подчеркну, что Турция ни под какой угрозой не откажется от своих проектов по национальной безопасности", – сказал Эрдоган.

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Россия
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Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Су-35
Компании
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Персоны
Чемезов Сергей
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
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