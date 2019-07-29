"Поедающие" фрагменты кораблей 3D-принтеры могут в будущем быть использованы для ремонта техники в космосе - Рогозин

Королев. 26 июля. ИНТЕРФАКС - Эксперименты на российском сегменте Международной космической станции (РС МКС) необходимо сосредоточить на подготовке к освоению дальнего космоса, заявил глава "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на встрече с молодыми специалистами головного института госкорпорации - ЦНИИмаша.

"Эксперименты должны быть связаны с кислородом, полной регенерацией воды, регенерацией тканей, возможностью проведения какого-то хирургического вмешательства при заболеваниях, с возможностью ремонта отдельных изделий станции за счёт 3D-принтеров, аддитивных технологий. Где брать порошки? Видимо, из самих кораблей методом "поедания" части корабля, который может разлагаться на аддитивный порошок", - сказал Рогозин.

"Над этим надо работать, поэтому все эксперименты, которые мы сейчас будем проводить на российском сегменте МКС, акцентированы на это: создание технологий выживания экипажа в условиях дальнего космоса", - отметил глава "Роскосмоса".

Он заявил, что в будущем при освоении дальнего космоса будут по-прежнему актуальны орбитальные станции, так как они обеспечивают больший уровень защиты в космосе по сравнению с кораблями.