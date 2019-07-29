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29.07.2019
Интерфакс-АВН

Эрдоган заявляет, что по-прежнему намерен поставить С-400 на вооружение в апреле 2020 года

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: gazeta.ru

Президент Турции надеется на благоразумие США в вопросе С-400

Стамбул. 26 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил планы по постановке на вооружение получаемых из РФ систем ПВО С-400 в апреле 2020 года, передает в пятницу агентство Bloomberg.

"Эрдоган заявляет, что С-400 будут поставлены на вооружение к апрелю 2020 года", - пишет агентство.

Также он выразил надежду на то, что США разумно отнесутся к этой ситуации. "Я надеюсь, что США будут проявлять благоразумие", - сказал президент.

Эти заявления последовали после того, как госсекретарь США Майк Помпео вновь пригрозил Турции санкциями за получение российских С-400. Также он выразил надежду, что Анкара, получив эти системы ПВО, не будет ставить их на вооружение.

Накануне Помпео призвал Анкару не ставить на вооружение поставляемые Россией системы ПВО С-400 и пригрозил турецкой стороне санкциями.

Грузовые самолеты с компонентами С-400 начали прибывать в Турцию 12 июля. Турецкий министр обороны Хулуси Акар в тот день заявил, что одновременно с поставками С-400 в РФ и Турции продолжается обучение турецких военных, которым предстоит использовать эти системы.

Вице-премьер Юрий Борисов в интервью "Интерфаксу" сообщил, что Россия исполнит контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 Турции в 2019 году. "Мы очень четко идем по графику контракта, не сорвав ни одного мероприятия. Реализация контракта, включая подготовку турецких специалистов, безусловно, завершится в этом году", - сказал Борисов.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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