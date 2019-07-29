Без единого выстрела: как С-400 разрушил отношения США и Турции
США потребовали от Турции не развертывать российские С-400
Вашингтон снова призвал Анкару отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400. И это, очевидно, станет одним из последних обращений к Турции с американской стороны: если раньше США призывали отказаться от поставок этих систем, то теперь речь идет о том, чтобы не вводить их в действие. Но турецкая сторона неоднократно демонстрировала свою непреклонность в этом вопросе.
Один из ближайших соратников американского лидера Дональда Трампа сенатор Линдси Грэм - республиканец от штата Южная Каролина - по просьбе главы государства провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Грэм призвал Анкару не вводить в строй российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф", сообщает сетевое издание Defense One.
"Я разделяю мнение тех, кто считает, что если они [Турция] не введут в строй С-400, то [США] не нужно будет вводить санкции. Надеюсь убедить Турцию не вводить систему [С-400] в строй в связи с тем, что это разрушительно действует на наши отношения", - цитирует издание республиканца.
Кроме того, сенатор выступил за смену главной темы переговоров Вашингтона с Анкарой.
Накануне Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) сообщила ТАСС, что Россия завершила первый этап поставки "Триумфов" в Турцию.
Сам Мевлют Чавушоглу рассказал TGRT Haber, что С-400 заработают в Турции к началу 2020 года. Он подчеркнул, что российские системы противовоздушной обороны работают лучше, чем американские Patriot.
Глава турецкого МИДа в очередной раз отметил, что С-400 - это защитные системы. "Если на Турцию нападут с воздуха, мы их используем, чтобы избежать этой атаки", - пояснил Чавушоглу.
По его мнению, Дональд Трамп действительно может отказаться от введения санкций против Анкары в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA). Но в случае враждебного настроя с американской стороны Турция готова принимать ответные меры, предупредил турецкий министр.
Чавушоглу также уточнил, что Анкара решила участвовать в программе по созданию американских истребителей пятого поколения F-35, потому что это хорошая система и передовые технологии. Впрочем, он заверил, что и в этом случае турецкие власти будут действовать по аналогии с вопросом С-400: если США окончательно решат не поставлять самолеты Анкаре, то она будет искать альтернативу.
Причем этот шаг, по словам представителей оборонного ведомства США, даже не является частью обещанных Вашингтоном санкций против Анкары за приобретение С-400. Сами ограничительные меры могут быть введены в дополнение к решению по истребителям-бомбардировщикам. Турция уже заказала у США 30 таких самолетов из возможных 100.
Недовольство США и других стран НАТО объясняется их опасениями, что радары российских систем могут научиться вычислять и отслеживать F-35.
И, тем не менее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что НАТО должна одобрить закупку Турцией С-400, поскольку альянс окажется выгодополучателем от этой сделки. Об этом он заявил в эфире телеканала Haberturk.
Он уверен, что приобретение ЗРК у России сильно повлияет на НАТО, и альянс должен быть счастлив от этого. "Если у НАТO есть три-пять самых сильных стран-членов, то одна из них - Турция. А в нашем регионе Турция и вовсе самая мощная опора НАТО", - подчеркнул турецкий лидер.
По словам главы государства, если Анкара станет сильнее после закупки российских систем, тогда то же самое произойдет и с альянсом. К тому же, Эрдоган напомнил, что Турция - "одна из двух-трех стран", которые вовремя платят требуемые взносы.
Саму сделку между Турцией и Россией по поставкам С-400 он назвал самым важным соглашением для Анкары. "В настоящий момент важнейшим соглашением в нашей современной истории является сделка по С-400. Покупая С-400, Турция не готовится к войне. Системы ПВО призваны обеспечить мир и безопасность в нашей стране", - пояснил Эрдоган.
Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун считает, что российские С-400 - это лишь предлог для эскалации напряженности между Вашингтоном и Анкарой. На самом же деле США просто не хотят развития Турции и заинтересованы в усилении другого игрока, приводит его слова Güneş.
"Для Запада на Ближнем Востоке важно обеспечить безопасность Израиля и контроль над энергетическими ресурсами. Страны, враждебные Израилю, устраняются. В конце этой очереди стоит Турция. Мне приходится это говорить, потому что это правда", - пояснил экс-военный.
Он убежден, что в этом конфликте дело вовсе не в С-400 или F-35. Сайгун считает, что США недовольны независимой внешней политикой Анкары и не желают, чтобы Турция становилась региональной державой.
Лидия Мисник
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