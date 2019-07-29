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29.07.2019
Газета.ru

Без единого выстрела: как С-400 разрушил отношения США и Турции

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Источник изображения: gazeta.ru

США потребовали от Турции не развертывать российские С-400

Вашингтон снова призвал Анкару отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400. И это, очевидно, станет одним из последних обращений к Турции с американской стороны: если раньше США призывали отказаться от поставок этих систем, то теперь речь идет о том, чтобы не вводить их в действие. Но турецкая сторона неоднократно демонстрировала свою непреклонность в этом вопросе.

Один из ближайших соратников американского лидера Дональда Трампа сенатор Линдси Грэм - республиканец от штата Южная Каролина - по просьбе главы государства провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Грэм призвал Анкару не вводить в строй российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф", сообщает сетевое издание Defense One.



"Я разделяю мнение тех, кто считает, что если они [Турция] не введут в строй С-400, то [США] не нужно будет вводить санкции. Надеюсь убедить Турцию не вводить систему [С-400] в строй в связи с тем, что это разрушительно действует на наши отношения", - цитирует издание республиканца.

Кроме того, сенатор выступил за смену главной темы переговоров Вашингтона с Анкарой.

Он предложил отступить от обсуждения С-400 и начать диалог, посвященный заключению соглашения о свободной торговле.

Накануне Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) сообщила ТАСС, что Россия завершила первый этап поставки "Триумфов" в Турцию.

Сам Мевлют Чавушоглу рассказал TGRT Haber, что С-400 заработают в Турции к началу 2020 года. Он подчеркнул, что российские системы противовоздушной обороны работают лучше, чем американские Patriot.

Глава турецкого МИДа в очередной раз отметил, что С-400 - это защитные системы. "Если на Турцию нападут с воздуха, мы их используем, чтобы избежать этой атаки", - пояснил Чавушоглу.

По его мнению, Дональд Трамп действительно может отказаться от введения санкций против Анкары в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA). Но в случае враждебного настроя с американской стороны Турция готова принимать ответные меры, предупредил турецкий министр.

Чавушоглу также уточнил, что Анкара решила участвовать в программе по созданию американских истребителей пятого поколения F-35, потому что это хорошая система и передовые технологии. Впрочем, он заверил, что и в этом случае турецкие власти будут действовать по аналогии с вопросом С-400: если США окончательно решат не поставлять самолеты Анкаре, то она будет искать альтернативу.

Белый дом и Пентагон официально объявили об исключении турецкой стороны из программы производства F-35 17 июля.

Причем этот шаг, по словам представителей оборонного ведомства США, даже не является частью обещанных Вашингтоном санкций против Анкары за приобретение С-400. Сами ограничительные меры могут быть введены в дополнение к решению по истребителям-бомбардировщикам. Турция уже заказала у США 30 таких самолетов из возможных 100.

Недовольство США и других стран НАТО объясняется их опасениями, что радары российских систем могут научиться вычислять и отслеживать F-35.

И, тем не менее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что НАТО должна одобрить закупку Турцией С-400, поскольку альянс окажется выгодополучателем от этой сделки. Об этом он заявил в эфире телеканала Haberturk.

Он уверен, что приобретение ЗРК у России сильно повлияет на НАТО, и альянс должен быть счастлив от этого. "Если у НАТO есть три-пять самых сильных стран-членов, то одна из них - Турция. А в нашем регионе Турция и вовсе самая мощная опора НАТО", - подчеркнул турецкий лидер.

По словам главы государства, если Анкара станет сильнее после закупки российских систем, тогда то же самое произойдет и с альянсом. К тому же, Эрдоган напомнил, что Турция - "одна из двух-трех стран", которые вовремя платят требуемые взносы.

Саму сделку между Турцией и Россией по поставкам С-400 он назвал самым важным соглашением для Анкары. "В настоящий момент важнейшим соглашением в нашей современной истории является сделка по С-400. Покупая С-400, Турция не готовится к войне. Системы ПВО призваны обеспечить мир и безопасность в нашей стране", - пояснил Эрдоган.

Он уточнил, что предпринимаемые властями шаги призваны улучшить обороноспособность республики.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун считает, что российские С-400 - это лишь предлог для эскалации напряженности между Вашингтоном и Анкарой. На самом же деле США просто не хотят развития Турции и заинтересованы в усилении другого игрока, приводит его слова Güneş.

"Для Запада на Ближнем Востоке важно обеспечить безопасность Израиля и контроль над энергетическими ресурсами. Страны, враждебные Израилю, устраняются. В конце этой очереди стоит Турция. Мне приходится это говорить, потому что это правда", - пояснил экс-военный.

Он убежден, что в этом конфликте дело вовсе не в С-400 или F-35. Сайгун считает, что США недовольны независимой внешней политикой Анкары и не желают, чтобы Турция становилась региональной державой.


Лидия Мисник

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Страны
Израиль
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Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
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ФСВТС РФ
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