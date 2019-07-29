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29.07.2019
ЦАМТО

Предложение Турции не развертывать системы ПВО С-400 является последней попыткой Вашингтона сорвать этот контракт

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ЗРК С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 "Триумф".
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 26 июля. Предложение американского сенатора Линдси Грэма Турции не развертывать закупленные у России системы ПВО С-400 является последней попыткой Вашингтона сорвать этот контракт, Анкара не примет это предложение из соображений безопасности и престижа страны.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее Л.Грэм заявил, что по просьбе президента США Дональда Трампа попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРС С-400, тогда США не будут вводить санкции.

"По всей видимости, это последняя попытка США сорвать контракт на поставку С-400 Турции. Рассчитываем, что Анкара не примет данное предложение, потому что это означало бы потерю Турцией политического "лица" сильной самостоятельной страны", – сказал И.Коротченко.

Директор ЦАМТО подчеркнул, что закупка Турцией С-400 продиктована объективной необходимостью обезопасить себя от возможных воздушных и ракетных угроз, риск которых постоянно растет.

"С-400 нужны Турции, прежде всего, для надежной защиты своего воздушного пространства. Риски растут, а С-400 может перехватывать не только воздушные цели, но и оперативно-тактические ракеты", – отметил собеседник агентства.

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Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
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