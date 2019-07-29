Рогозин недоволен мешающей строительству погодой на космодроме Восточный

Королев. 26 июля. ИНТЕРФАКС - Затяжные дожди осложняют строительство второй очереди космодрома Восточный, заливая водой котлован, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с молодыми специалистами головного института госкорпорации - ЦНИИмаша.

"Беда, конечно, одна большая: льёт месяц уже. Фантастика! Выбирали эту площадку исходя из того, что Амурская область и в частности это место, где 310 солнечных дней в году. Но я не понимаю, кем эта статистика была подсчитана. То ли климат изменился? Заливает котлован!", - сказал Рогозин.

В то же время он подчеркнул, что строители находятся в графике работ и намерены в 2022 году завершить всю строительную часть, что позволит в 2023 году запустить ракету "Ангара". Гендиректор "Роскосмоса" отметил компактность нового российского космодрома.