В Технополисе ЭРА проведена IV Военно-научная конференция "Роботизация ВС РФ"

ЦАМТО, 26 июля. В Военном инновационном технополисе "ЭРА" 25 июля завершилась Военно-научная конференции "Роботизация Вооруженных Сил Российской Федерации".

В работе конференции приняли участие свыше 200 представителей военного управления, НИО и ВУЗов Минобороны России, ведущих предприятий ОПК, а также члены Коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, представители федеральных органов исполнительной власти, включая Министерство науки и высшего образования, Минпромторга России и Росгвардии.

Технополис был выбран, как оптимальная площадка для конструктивного диалога об инновационных, рационализаторских научно-технических проектах между ведущими экспертами и молодыми специалистами.

Конференция проводилась в течение двух дней с целью выработки единых подходов к созданию, развитию и применению робототехнических комплексов в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также обмена информацией о новых научно-технических разработках, научных школах, поиска партнеров в области разработки перспективных технологий.

Обширная программа работы трех секций в формате конференции позволила не только обсудить инновационные научно-технические проекты, но и глубоко проанализировать актуальные вопросы специальной робототехники.

Особое внимание было уделено робототехническим комплексам военного назначения наземного, воздушного, морского и космического базирования, интеллектуальным системам управления и навигации. В числе наиболее актуальных тем для дискуссий стали вопросы применения цифровых "двойников образов" РТК военного назначения.

В работе пленарного заседания и трех тематических секций приняли участие 18 докторов наук, 52 кандидата наук. Прозвучало 40 докладов с предложениями по развитию робототехнических комплексов военного назначения.

Как отметил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров, развитие робототехники выходит на лидерские позиции оборонных научных исследований.

"Вместе с робототехникой поднимается и значимость смежных научно-практических направлений – информатики, программирования, биотехнологий, других исследовательских векторов. Подобные конференции призваны подводить промежуточные итоги работы в этих направлениях. За год своей работы технополис ЭРА, в силу своей глубокой функциональности, стал образцом удачной интеграции научных, конструкторских, производственных технологий и превратился в точку притяжения для специалистов сферы оборонной инновационной деятельности", – подчеркнул генерал-майор А.Гончаров.

Работа конференции позволила расширить сферы взаимодействия между Минобороны России и ведущими вузами страны, а также предприятиями промышленности, ведущих разработки робототехнических комплексов в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

По итогам конференции подготовлены предложения по развитию лабораторной и созданию экспериментальной базы технополиса "ЭРА" совместно с предприятиями промышленности, а также по взаимодействию Технополиса с учебно-научными центрами страны, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.