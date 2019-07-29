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29.07.2019
ЦАМТО

Александр Михеев: Россия планирует расширить контакты с Турцией в сфере авиации и ПВО

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Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: РИА Новости / Константин Чалабов

ЦАМТО, 26 июля. "Рособоронэкспорт" планирует расширить контакты с Турцией в сфере вертолетостроения, авиации и противовоздушной обороны. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 25 июля журналистам гендиректор компании Александр Михеев.

"Поставки С-400 укрепили не только систему ПВО Турции, но и стратегическое партнерство наших стран. У нас есть полное взаимное доверие. "Рособоронэкспорт" планирует максимально расширить контакты с турецкой стороной по реализации взаимовыгодных проектов, в том числе в области вертолетостроения, боевой авиации и средств ПВО", – сказал он.

А.Михеев подтвердил, что первый этап поставок в Турцию имущества из состава ЗРС С-400 завершен.

По его словам, "Рособоронэкспорт" 25 июля выполнил первую часть своих обязательств перед турецкими партнерами по поставке ЗРС С-400 разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Всего, начиная с 12 июля, в Турцию совершено более 30 спецрейсов с первой партией имущества системы ПВО".

А.Михеев напомнил, что часть турецких специалистов уже прошла подготовку в России, отмечает агентство.

Гендиректор "Рособоронэкспорта" также сообщил, что Москва и Анкара ведут переговоры об организации лицензионного производства элементов С-400 в Турции.

"Сейчас ведем переговоры о продолжении сотрудничества по этому вопросу, в том числе и об организации лицензионного производства отдельных элементов системы в Турции", – цитирует "РИА Новости" А.Михеева.

Как напоминает агентство, контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф" Турции "Рособоронэкспорт" подписал в апреле 2017 года в Москве. Он является крупнейшим экспортным контрактом компании со странами блока НАТО.

Согласно контракту, Россия поставит Турции четыре дивизиона ЗРС С-400 на сумму около 2,5 млрд. долл.

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