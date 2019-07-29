Sohu (Китай): Россия не вытерпела и со злости провела семичасовой полет Ту-160. Союзники США устроили скандал

Обостряются противоречия между Россией и НАТО. Когда под руководством США альянс в очередной раз провел учения в Балтийском море, Россия ответила на это двумя Ту-160 – своими самыми грозными бомбардировщиками, пишет "Соху". Несмотря на то, что патрулирование происходило над нейтральными водами, подобный жест со стороны России испугал страны НАТО не на шутку.

В последнее время постоянно возникают противоречия между Россией и странами НАТО. Под руководством США альянс часто устраивает военные учения в Балтийском и Черном морях, выход к которым имеет Россия, очевидно, пытаясь ее таким образом запугать. "Воинственный народ" не смог долго терпеть эти провокации и отправил два самолета Ту-160 в воздушное пространство над Балтийским морем, чтобы показать, что НАТО это с рук не сойдет.

Впервые российские боевые самолеты появились над Балтийским морем после окончания учений НАТО BALTOPS-2019. Балтийское море - это важная территория, расположенная между Россией и странами НАТО. По поводу нее и так возникает немало споров, а неожиданный патрульный полет российской стороны еще больше накалил атмосферу. Появление самых сильных российских бомбардировщиков Ту-160 не на шутку напугало страны НАТО. Эти самолеты обладают немалой боевой мощью, они могут лететь в течение 23 часов, преодолевая 12 тысяч километров без дозаправки, а скорость их полета может превышать 2 маха. Помимо способности совершать длительные перелеты, эти самолеты способны сбрасывать ядерные бомбы, пускать крылатые ракеты и перевозить 45 тонн гранат, за что их прозвали "мобильным арсеналом". Сейчас на вооружении в российской армии состоит немного Ту-160, так как один полет этого бомбардировщика обходится очень дорого. Отправив два самолета, Путин хотел показать странам НАТО устрашающую мощь своей страны.

На этот раз России удалось достичь желаемого результата. Даже сдержанные заявления Министерства обороны о том, что Ту-160 совершали полет в рамках международного авиационного законодательства и что это всего лишь обычное авиа-патрулирование, не успокоили страны НАТО. Балтийское море находится на передовой линии противостояния между Россией и Североатлантическим альянсом и имеет большое стратегическое значение для обеих сторон. Именно там проводятся военные учения с целью запугать своего оппонента. Судя по фотографиям, опубликованным различными странами, Ту-160 сопровождали А-50У, Су-35С. Ранее Су-35С были задействованы на сирийской войне, а у А-50У намного увеличилась помехоустойчивость после его модернизации. Эти два самолета представляют собой самое мощное сопровождение для российских бомбардировщиков.

Страны НАТО начали действовать, как только узнали, что группа российских боевых самолетов совершает патрульный полет. Чтобы перехватить Ту-160 и сделать им предупреждение, Дания подняла в воздух F-16, Финляндия - F-18, а Швеция - JAS-39 "Грифон". Но Ту-160 не обратили внимание, что их окружили, и продолжили полет. Так как бомбардировщики совершали патруль исключительно в международном воздушном пространстве, не пересекая ничьи границы, страны НАТО не могли ничего предпринять, они просто сопровождали российские самолеты и вели за ними наблюдение.

Патрулирование российских Ту-160 завершились через 7 часов, после чего самолеты отправились в обратный путь. Эти неожиданные действия со стороны России стали для стран НАТО своеобразной пощечиной. Отношения между сторонами и без того были не самыми мирными, в последнее время между ними часто возникали конфликты. Под руководством США страны НАТО постоянно пытались окружить Россию и отрезать ее от мира, а когда был расторгнут Договор о РСМД, руководствуясь инстинктом самосохранения они встали на сторону Соединенных Штатов. Россия не в первый раз делает НАТО предупреждение. Во время прошлых учений и провокаций в Балтийском море Россия в порыве гнева провела испытания ядерного оружия, напугав страны альянса. Своими действиями Россия пытается показать, что не даст себя в обиду даже несмотря на то, что она уже не так сильна, как прежде.