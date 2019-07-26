На возведение Главного храма Вооруженных сил РФ уже собрано более 2,7 млрд рублей - фонд "Воскресение"

В воинских частях и военно-учебных заведениях проходит цикл благотворительных концертов в поддержку строительства храма

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС - На счет фонда "Воскресение", созданного для сбора средств на строительство Главного храма Вооружённых сил России в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, продолжают активно поступать пожертвования от юридических и физических лиц, сообщил "Интерфаксу" в четверг генеральный директор фонда Александр Каньшин.

"Только за последние 10 дней их объем составил порядка 180 миллионов рублей. Всего на сегодняшний день сумма средств, аккумулированных на счете фонда, составила 2 706 261 727 рублей. Число жертвователей увеличилось до 57 171 человек", - сказал Каньшин.

Он отметил, что строительство Главного храма Вооруженных сил РФ ведется исключительно за счет пожертвований, поступивших от физических и юридических лиц. "Бюджетные средства не привлекаются", - сказал Каньшин.

По его словам, в целях поддержки строительства храма фондом "Воскресение" Национальной Ассоциацией "Мегапир", Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ и Департаментом культуры Минобороны организован цикл благотворительных концертов, которые проходят в воинских частях, военно-учебных заведениях, военно-медицинских учреждениях и учреждениях культуры Минобороны.

Каньшин отметил, что с большим успехом, в частности, прошли творческие встречи народного артиста России Вадима Ананьева в ЦВКГ им. П.В.Мандрыка и ЦВКГ А.А. Вишневского. "Многие слушатели во время мероприятия совершили пожертвования, воспользовавшись системой СМС и отправив слово "Армия" на короткий номер 3443", - сказал он.