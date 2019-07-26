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26.07.2019
Интерфакс-АВН

В ФСВТС России подтверждают завершение первого этапа поставок С-400 Турции

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Зенитная ракетная система С-400 "Триумф".
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф".
Источник изображения: tass.ru

Второй этап поставок пройдет в согласованные сроки

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС - Первый этап поставки систем ПВО С-400 "Триумф" в Турцию завершен, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Российская сторона завершила первый этап поставки систем С-400 в Турцию. Остальная часть имущества будет поставлена в соответствии с согласованным сторонами графиком", - сказали в пресс-службе.

О том, что первый этап поставок в Турцию элементов С-400 завершится на этой неделе, 23 июля сообщил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

Эксперты считают, что первый этап мог включать поставку в Турцию двух дивизионов С-400.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. Сделка, которую критикуют США, оценивается в $2,5 млрд.

В интервью "Интерфаксу" глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев сказал 23 июля, что вопрос о локализации в Турции некоторого производства в рамках контракта на поставку С-400 будет обсуждаться в ходе переговоров.

"Вопрос локализации по С-400 - это вопрос перспективный и открытый", - сказал он.

По словам Шугаева, этот вопрос будет обсуждаться после завершения на этой неделе первого этапа поставки в Турцию С-400. "Это будет обсуждаться в ходе второго этапа", - сказал он.

В конце июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что контракт на поставку С-400 Турции предусматривает частичную передачу технологий. "Контракт подразумевает частичную передачу технологий на производстве. Частичную", - заявил Песков.

Россия начала поставки С-400 Турции 12 июля. По состоянию на 25 июля, известно о прибытии на авиабазу под Анкарой в общей сложности 30 российских транспортных самолетов.

Россия исполнит контракт на поставку С-400 Турции в 2019 году, сообщил "Интерфаксу" на прошлой неделе вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Часть контракта, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400. При этом глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в июне говорил, что РФ отказалась от доллара и системы SWIFT при реализации контрактов на поставку вооружения.

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С-400 Триумф
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Борисов Юрий
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Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий
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