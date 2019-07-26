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26.07.2019
ЦАМТО

На верфи Austal USA спущен на воду боевой корабль прибрежной зоны LCS-24 "Окленд"

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Корабль типа "Индепенденс"
Корабль типа "Индепенденс".
Источник изображения: https://ru.wikipedia.org

ЦАМТО, 25 июля. Командование ВМС США сообщило о состоявшейся 21 июля на предприятии компании Austal USA в Мобайле (шт.Алабама) церемонии спуска на воду боевого корабля прибрежной зоны LCS-24 "Окленд" класса "Индепенденс".

LCS-24 "Окленд" является 12-м из 19 кораблей класса "Индепенденс", заказанных ВМС США компании Austal USA. Церемония закладки киля корабля состоялась 20 июля 2018 года, церемония крещения – 29 июня 2019 года.

Как сообщал ЦАМТО, LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операции.

Строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам.

Головной корабль серии, LCS-2 "Индепенденс", построенный консорциумом, в который входит Austal USA, был принят на вооружение ВМС США 16 января 2010 года. 2 марта в Чарлстоне (шт.Южная Каролина) состоялась церемония ввода в боевой состав ВМС США 9-го боевого класса "Индепенденс" – (LCS-18) "Чарльстон". (LCS-20) "Цинциннати" был передан ВМС США на предприятии в Мобайле (шт.Алабама) 21 июня 2019 года.

Сейчас на предприятии Austal USA в Мобайле (шт.Алабама) в различных стадиях постройки находятся еще несколько кораблей: LCS-22 "Канзас-Сити", LCS-26 "Мобайл", LCS-28 "Саванна" и LCS-30 "Канберра". LCS-22 "Канзас-Сити" готовится к ходовым испытаниям и, как ожидается, будет передан ВМС США осенью 2019 года. Ведется подготовка к постройке следующих кораблей серии.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Austal
Lockheed-Martin
Проекты
LCS-1
LCS-2
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