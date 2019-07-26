Украина провела новые испытания ракеты "Ольха"
На Украине прошел очередной этап испытаний ракетных комплексов "Ольха" с повышенной дальностью действия, сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Уточняется, что испытания проводились в Одесской области. "Стрельбы прошли успешно", – передает ТАСС сообщение СНБОУ.
Ожидается, что комплексы "Ольха" и их модификации поступят в Вооруженные силы Украины до конца этого года.
"Ольха", утверждают в СНБО, способна поражать цели на расстоянии 130 километров.
Украина регулярно отчитывается о своих военных разработках, которые при ближайшем рассмотрении не выдерживают критики, оказываясь зачастую не самой удачной модернизацией советского вооружения.
Газета ВЗГЛЯД писала о ракете "Ольха", которая является аналогом заряда к старой советской РСЗО "Смерч", а также подробно рассказывала о провале украинских военных разработок.
Ольга Никитина
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