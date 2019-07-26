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26.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Украина провела новые испытания ракеты "Ольха"

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Испытание украинской реактивной системы залпового огня "Ольха"
Испытание украинской реактивной системы залпового огня "Ольха".
Источник изображения: © AP Photo / Mykola Lazarenko / Presidential Press Service Pool

На Украине прошел очередной этап испытаний ракетных комплексов "Ольха" с повышенной дальностью действия, сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

Уточняется, что испытания проводились в Одесской области. "Стрельбы прошли успешно", – передает ТАСС сообщение СНБОУ.

Ожидается, что комплексы "Ольха" и их модификации поступят в Вооруженные силы Украины до конца этого года.

"Ольха", утверждают в СНБО, способна поражать цели на расстоянии 130 километров.

Украина регулярно отчитывается о своих военных разработках, которые при ближайшем рассмотрении не выдерживают критики, оказываясь зачастую не самой удачной модернизацией советского вооружения.

Газета ВЗГЛЯД писала о ракете "Ольха", которая является аналогом заряда к старой советской РСЗО "Смерч", а также подробно рассказывала о провале украинских военных разработок.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
9А52-2 Смерч
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