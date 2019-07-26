Чистая прибыль "Вертолетов России" по МСФО в 2018г сохранилась на уровне 27,5 млрд руб. - отчет

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС - АО "Вертолеты России" в 2018 г. сохранило чистую прибыль по МСФО на том же уровне, что и годом ранее - 27,5 млрд руб., следует из отчетности компании.

Выручка уменьшилась на 24% до 188,5 млрд руб., себестоимость продаж - на 13,8% до 120,4 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 37%, до 68,1 млрд руб.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы сократились на 25% до 44,6 млрд руб.

В апреле глава "Вертолетов России" Андрей Богинский говорил в интервью "Ведомостям", что выручка и прибыль компании по МСФО в 2018 году "вероятно, останутся на уровне 2017 года". "Исторически военный экспорт приносит самую высокую прибыль - там много запчастей закупается, обучение пилотов. Объемы ВТС падают, но надеемся, что финпоказатели будут близки к уровню прошлого года", - заявлял Богинский.

Долгосрочные обязательства компании, согласно отчету, на конец 2018 г. составили 73,4 млрд руб., тогда как на конец предыдущего года показатель был равен 94,2 млрд руб. Долгосрочные кредиты и займы уменьшились за этот период с 78,8 млрд руб. до 62,7 млрд руб. Краткосрочные обязательства на конец прошлого года составляли 161,7 млрд руб. против 166,1 млрд руб. на конец 2017 г. Кредиты и займы выросли с 29,3 млрд руб. до 39,5 млрд руб.

После отчетной даты "Вертолеты России" привлекли банковские кредиты на общую сумму 16,265 млрд руб. и погасили долги на сумму 7,26 млрд руб., отмечается в отчете.

В январе 2019 года компания выплатила дивиденды "за минусом налоговых выплат, подлежащих удержанию", в общей сумме 7,326 млрд руб. При этом за 9 месяцев 2018 года, согласно отчету, "Вертолеты" объявили дивиденды в размере 5,681 млрд руб. на обыкновенные акции (55,88 руб. на акцию) и 1,658 млрд руб. на привилегированные (121,93 руб. на бумагу). Фактически в прошлом году было выплачено 5,482 млрд руб.