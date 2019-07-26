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26.07.2019
ИноСМИ

Операция в Тихом океане: Россия и Китай готовят военный союз? (Stern, Германия)

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Российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2016"
Российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2016".
Источник изображения: © AP Photo, Zha Chunming/Xinhua

Судя по всему, Россия и Китай готовятся заключить военный союз, пишет немецкая "Штерн". Не столь важно, кто был прав в инциденте у границ Южной Кореи, Сеул или Москва. Автор вспоминает, что Россия и Китай еще до нынешнего совместного патрулирования устраивали общую "игру мускулами". В российских учениях "Восток" впервые участвовали китайские солдаты. И это не совпадение.

В результате российско-китайских учений у побережья Южной Кореи по тревоге в состояние готовности были приведены вооруженные силы страны. Последовали предупредительные выстрелы. Но совместное патрулирование - это больше, чем маневры. Между Россией и Китаем может образоваться военный союз.

Военный инцидент в небе над Тихим океаном привел по тревоге в состояние готовности силы Южной Кореи. Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А50 дважды вошел в воздушное пространство Южной Кореи. По данным Сеула, инцидент произошел у восточного побережья, рядом со скалистым архипелагом, находящимся под контролем Южной Кореи, но на который претендует Япония.

Более 300 предупредительных выстрелов

Южнокорейские ВВС подняли в небо истребители, дали предупредительные выстрелы. В первый раз было произведено около 80 выстрелов, во второй раз - 280, говорится в Сеуле. Россия отрицает факт вхождения своих военных самолетов в воздушное пространство Южной Кореи. По ее словам, самолеты находились в небе над международными водами.

Однако в данном случае не столь важно, кто прав - Сеул или Москва. Важна причина, почему российские самолеты вообще оказались в пограничной территории Южной Кореи: они сопровождали китайские самолеты дальней авиации. Операция стала "первым совместным воздушным патрулированием российских и китайских ВС в Азиатско-Тихоокеанском регионе", заявили российские военные. Цель - "углубление и развитие российско-китайских отношений в рамках обширного партнерства" и подготовка вооруженных сил обеих стран к совместным действиям.

Россия и Китай проверяют операционную совместимость

Между Россией и Китаем на данный момент не существует двустороннего военного блока, как например, между США и Японией. Совместные воздушные патрули могут быть направлены на тестирование "операционной совместимости" между китайскими и российскими ВС. Так военные обозначили способность двух армий действовать совместно на практике.

В прошедшие годы Россия и Китай постоянно расширяли свой "как бы союз", говорит Артем Лукин, профессор Дальневосточного федерального университета. Он сказал в интервью американскому телеканалу CNN, что операции в небе над Тихим океаном направлены на то, чтобы продемонстрировать совместную мощь Китая и России и послать сигнал Токио, Сеулу и Вашингтону. "Честно говоря, я был удивлен, когда увидел эту новость, - сказал Лукин. - Я не думал, что эта акция будет такой смелой и провокационной".

Еще в прошлом году Москва и Пекин устраивали совместную "игру мускулами". В масштабных учениях "Восток" впервые участвовали китайские соединения - 3 тысячи солдат и около 30 самолетов и вертолетов. Во время учений прошла и двусторонняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина во Владивостоке.

Американские спецслужбы предупреждают Трампа о возможном альянсе

Участие Китая в учениях "Восток" ознаменовало поворот в отношениях соседей. Москва долго смотрела на Пекин с недоверием. Российские националисты, как и прежде, говорят о растущем влиянии Китая. Но Путина это не удерживает от сближения с коллегой Си Цзиньпином. У Москвы с Пекином - "доверительные отношения в сфере политики, безопасности, в сфере обороны", заявил российский президент на полях учений в прошлом году. Совместное патрулирование подтверждает его слова.

В США с тревогой следят за российско-китайским сближением. Еще в начале года американские спецслужбы предупреждали Дональда Трампа о намечающемся альянсе. "Китай и Россия сейчас ближе друг к другу, чем в 50-е годы", - процитировало агентство Bloomberg доклад спецслужб.

"Вероятно, они будут еще теснее сотрудничать, поскольку хотят вместе противодействовать мировому лидерству США", - прогнозируют ЦРУ и Национальная разведывательная служба.


Эллен Ивитс (Ellen Ivits)

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Трамп Дональд
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1 комментарий
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26.07.2019 02:41
Зер гут.Вери найс.
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