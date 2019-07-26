ЦАМТО, 25 июля. Индийский фрегат "Таркаш" прибыл в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде в День ВМФ РФ, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-релиз посольства Индии в России.

Индийский фрегат встречали в порту официальные лица ВМФ РФ. Корабль пришвартовался у набережной лейтенанта Шмидта и открыт для посещения 26 и 27 июля.

Как отмечается в пресс-релизе, корабль примет участие в параде в День ВМФ России "в целях укрепления тесных связей между Индией и Россией". Отмечается, что индийская сторона признает "особое, привилегированное стратегическое партнерство" между двумя странами.

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День ВМФ, с участием 43 кораблей, 41 воздушного судна и более 4 тысяч человек. Кроме того, военно-морские парады пройдут на главных базах флотов и Каспийской флотилии – в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Астрахани, а также в сирийском порту Тартус.