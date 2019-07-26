Запуски ракет КНДР являются ответом на подготовку США к учениям с Южной Кореей - координатор группы Госдумы

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС - Вернувшись к запускам ракет Пхеньян выражает протест против подготовки США к крупным совместным с Южной Кореей военным учениям, заявил координатор группы дружбы Госдумы и парламента КНДР, депутат от КПРФ Казбек Тайсаев.

"Подобные запуски могут быть реакцией КНДР на то, что американцы с Южной Кореей опять сейчас возобновили подготовку к широкомасштабными военным учениям", - сказал Тайсаев в четверг.

Он отметил, что "дипломаты Северной Кореи ранее сделали об этом чёткое заявление".

"Не понятно, вроде идут переговоры, и Трамп на всех уровнях говорит, что они с Пхеньяном продвинулись в переговорном процессе и в то же время идёт подготовка к достаточно крупным военным учениям, подобных которым ещё не было на полуострове", - сказал Тайсаев.

Он также выразил недоумение, "зачем США это делают, если идут переговоры с Сеулом, есть возможность наладить автомобильное сообщение с Южной Кореей, снести эти преграды, которые есть на 38-й параллели".

"Безусловно, Вашингтон провоцирует Северную Корею на подобные запуски, но в КНДР всегда говорили, и Ким Чен Ын это заявлял, что если они почувствуют, что с ними играются, они на это не согласятся", - отметил парламентарий.

Также Тайсаев обратил внимание на имеющиеся у КНДР "достаточно яркие примеры, свидетельствующие о том, что американцы быстро разрывают свои договорённости с другими государствами, если только они видят какую-то свою собственную выгоду".

"С Северной Кореей у них такое не пройдёт. В КНДР сделают всё, но не будут ни с кем "играться" на поле своей обороноспособности, своей независимости, которые этой стране слишком дорогой ценой достаются", - сказал парламентарий.

Как сообщило ранее южнокорейское военное командование, Северная Корея провела пуск двух неопознанных объектов с восточного побережья.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи КНДР "выпустило один неопознанный снаряд в 5:34 (23:34 МСК), а другой в 5:57 (23:57 МСК) из районов города Вонсана в Восточное море (Японское море, - "ИФ"), и они пролетели около 430 километров".

В свою очередь телеканал CNN после информации о первом пуске сообщил со ссылкой на первоначальные оценки американских военных, что речь, скорее всего, идет о ракете малой дальности. Аналогичные выводы, по данным японских СМИ, сделали военные эксперты в Японии.