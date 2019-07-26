Специалисты РЭБ миротворческой бригады ЦВО с помощью БЛА подавили связь условного противника на учении под Самарой

ЦАМТО, 25 июля. Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) миротворческой бригады Центрального военного округа с помощью беспилотников "Леер-3" подавили связь условного противника на учении в Самарской области.

На Рощинском полигоне миротворцы выполняли специальные задачи по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех системам связи.

Расчеты комплексов "Леер-3", в которых используются специальные модули нарушения частот, создали сложную помеховую обстановку и подавили сигналы сотовой связи условного противника.

Кроме того, военнослужащие, используя комплекс "Борисоглебск-2", вывели из строя радиосети тактического звена, а также спутниковые и радионавигационные системы.

В учении приняли участие около 700 военнослужащих, было задействовано более 100 ед. военной техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.