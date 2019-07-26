Специалисты РЭБ миротворческой бригады ЦВО с помощью БЛА подавили связь условного противника на учении под Самарой
ЦАМТО, 25 июля. Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) миротворческой бригады Центрального военного округа с помощью беспилотников "Леер-3" подавили связь условного противника на учении в Самарской области.
На Рощинском полигоне миротворцы выполняли специальные задачи по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех системам связи.
Расчеты комплексов "Леер-3", в которых используются специальные модули нарушения частот, создали сложную помеховую обстановку и подавили сигналы сотовой связи условного противника.
Кроме того, военнослужащие, используя комплекс "Борисоглебск-2", вывели из строя радиосети тактического звена, а также спутниковые и радионавигационные системы.
В учении приняли участие около 700 военнослужащих, было задействовано более 100 ед. военной техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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