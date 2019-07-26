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26.07.2019
Интерфакс-АВН

ВМС США будут сопровождать коммерческие суда в Ормузском проливе только при появлении реальной опасности - шеф Пентагона

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Эсминец ВМС США "Грейвли"
Эсминец ВМС США "Грейвли".
Источник изображения: © U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Mark Andrew Hays

Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Пентагон пока не планирует начать сопровождение коммерческих судов в Ормузском проливе незамедлительно, эти меры будут приниматься только в случае появления опасности их захвата, заявил новый министр обороны США Марк Эспер.

"Я использую термин "эскорт" в более широком смысле. Эскорт совсем не значит, что они (корабли ВМС - ИФ) будут следовать непосредственно вслед за судами. Но эти суда будут находиться в районе, в котором можно быстро реагировать, чтобы сдержать провокации - это ключевой вопрос", - сказал он журналистам на брифинге.

По словам Эспера, "это не значит, прямо сейчас". Он отметил, что должен на следующей неделе провести консультации с Центральным командованием ВС США, "чтобы разобраться в их концепции" проведения таких операций.

"Суда США нуждаются в эскорте, и мы там будем, мы будем доступны для них", - добавил министр.

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