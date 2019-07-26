"Известия" сообщили о модернизации противолодочных самолетов Ту-142

Их оборудуют высокоточной прицельной системой "Гефест", уточняет газета

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Морская авиация России проводит модернизацию дальних противолодочных самолетов Ту-142, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на Минобороны.

Согласно информации издания, самолеты оборудуют высокоточной прицельной системой "Гефест" (СВП-24). Данная система позволит повысить эффективность применения противолодочных торпед, а также глубинных и обычных авиационных бомб, пишет газета.

По мнению опрошенных "Известиями" военных экспертов, самолет будет действовать как дальний бомбардировщик, нанося удары за тысячи километров от базы. Кроме того, отныне боеприпасы самолета смогут в воде обнаружить противника с помощью самонаводящейся головки.

Ту-142 (Bear-F, по классификации НАТО) предназначается для поиска и уничтожения подводных лодок противника в отдаленных районах патрулирования. Кроме того, данный летательный аппарат используется в качестве самолета-разведчика, для целеуказания, ведения поисково-спасательных работ. Ту-142 создавался на базе самолета-разведчика Ту-95РЦ. Максимальная скорость - 855 км/ч, крейсерская - 720 км/ч. Практическая дальность полета - 12550 км. Самолет может быть вооружен противолодочными торпедами, глубинными бомбами, противокорабельными ракетами Х-35 (AS-20 Kayak, по классификации НАТО). По данным американского издания The Military Balance, на вооружении морской авиации ВМФ России состоят 22 самолета Ту-142М/МР.